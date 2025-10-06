Nike Zoom Rival Waffle 6
男子田径鞋
18% 折让
- 显示颜色： 超级橙/亮深红/泡沫薄荷绿/爆炸绿黄
- 款式： DX7998-800
Nike Zoom Rival Waffle 6 男子田径鞋采用华夫格底纹抓地设计与柔软网眼布，助你在比赛和训练中火力全开。不论是在尘土飞扬的泥泞小径参加竞赛，穿行于溜滑的下坡路段，还是田径训练，该鞋款皆可助你展现出色表现。采用全掌型改良华夫格抓地底纹搭配舒适贴合的鞋面，适合不同水平的运动员。
强劲抓地，驾驭多种地形
全掌型改良华夫格外底纹路，提供强劲抓地力，可驾驭多种地面和地形。
助力畅跑
柔软网眼布透气干爽，助你舒适畅行。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
