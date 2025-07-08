 
Nike Zoom Rival Waffle 6 男子田径鞋 - 黑/暗烟灰/白色/金属银

Nike Zoom Rival Waffle 6

男子田径鞋

10% 折让

Nike Zoom Rival Waffle 6 男子田径鞋采用华夫格底纹抓地设计与柔软网眼布，助你在比赛和训练中火力全开。不论是在尘土飞扬的泥泞小径参加竞赛，穿行于溜滑的下坡路段，还是田径训练，该鞋款皆可助你展现出色表现。采用全掌型改良华夫格抓地底纹搭配舒适贴合的鞋面，适合不同水平的运动员。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色/金属银
  • 款式： DX7998-001

强劲抓地，驾驭多种地形

全掌型改良华夫格外底纹路，提供强劲抓地力，可驾驭多种地面和地形。

助力畅跑

柔软网眼布透气干爽，助你舒适畅行。

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
