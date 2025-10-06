Nike Zoom Rival Waffle 6

¥389 ¥599 35% 折让

Nike Zoom Rival Waffle 6 男子田径鞋采用华夫格底纹抓地设计与柔软网眼布，助你在比赛和训练中火力全开。不论是在尘土飞扬的泥泞小径参加竞赛，穿行于溜滑的下坡路段，还是田径训练，该鞋款皆可助你展现出色表现。采用全掌型改良华夫格抓地底纹搭配舒适贴合的鞋面，适合不同水平的运动员。

强劲抓地，驾驭多种地形 全掌型改良华夫格外底纹路，提供强劲抓地力，可驾驭多种地面和地形。 助力畅跑 柔软网眼布透气干爽，助你舒适畅行。