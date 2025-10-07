Nike Zoom Rotational 6
男子田径投掷鞋
18% 折让
- 显示颜色： 煤黑/电子藻绿/蒸气绿/亮杉木绿
- 款式： FZ9606-001
Flywire 飞线结合强韧后跟，助你保持稳定。Nike Zoom Rotational 6 男子田径投掷鞋采用先进技术，专为铅球、链球和铁饼运动员打造。出色设计有助于减少鞋内位移，塑就出众稳定性，适合快速转体竞技。
出色支撑
织物与合成材质组合鞋面，带来出色支撑效果。
稳固贴合
一体式固定带和 Flywire 飞线包裹足弓，塑就稳固贴合感。
耐穿鞋底
前足 Pebax® 支撑板，缔造出众耐穿性。
其他细节
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 外置后跟夹设计，提供出色稳定性
产品细节
- 鞋头和两侧融入网眼布
- 泡绵中底
- 鞋头橡胶加固设计，经久耐穿
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
