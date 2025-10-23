Nike Zoom Vapor 15 Elite FG

¥1,699

疾速外观，出色体验

穿上 Nike Zoom Vapor 15 Elite FG 男子天然硬质草地足球鞋抓地钉鞋，霸气掌控全场。搭载专为足球设计的 Zoom Air 缓震配置，结合抓附纹理鞋面，塑就非凡触球感，助你在比赛关键时刻掌控赛场。强靴上脚，助你在驰骋球场时引爆疾速，以非凡迅疾表现完成关键进攻。Air 加持，成就疾速。

Zoom 风范，驰骋球场

该鞋款搭载 Nike 专为足球设计的 3/4 掌型 Zoom Air 缓震配置，赋予足底弹力充沛的出众脚感，助你在球场发挥迅疾表现，无论是进球得分、快速触球还是突破防线，都可在关键时刻甩开防守，大展身手。

强劲提速

结构内置 Speed Cage 采用轻薄强韧材料制成，可令双足与外底保持稳固，且不增加鞋身重量，实现出众锁定效果。

稳固抓地，迅疾起步

Tri-Star 鞋钉为迈步提供多向抓地力，助你快速转向，自信出击。后跟鞋钉设计，在急停时提供出众抓地力和稳定性。前掌中央鞋钉设计，在爆发性起步时提供强劲抓地力。

出众贴合

匠心设计打造出众贴合感，契合足形。经过运动员们多次试穿测试，塑就非凡贴合鞋头，缔造出色后跟锁定效果。

非凡触球感

Vaporposite+ 鞋面结合抓附力出众的网格网眼布和优质材料，在疾速运动中铸就出众控球表现。优质材料赋予鞋面出众触感。柔软鞋面稳固而紧密地包覆双足，在带球、传球或射门得分时营造自然控球感受。