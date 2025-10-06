 
Nike Zoom Vomero 5 复古运动鞋 - 灰黏土黄/灰紫/烟灰紫红/土褐

Nike Zoom Vomero 5 复古运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。 鞋款采用层次感设计，融入织物、皮革与合成材质装饰，塑就本季出众鞋款。


  • 显示颜色： 灰黏土黄/灰紫/烟灰紫红/土褐
  • 款式： HF1553-200

其他细节

  • 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 后跟透气孔设计，轻盈透气
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，营造出色支撑感
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Zoom

Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感。经加压处理的 Nike Air 缓震配置内织入高弹纤维，助力世界各地运动员发挥疾速表现。

