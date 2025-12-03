Nike Zoom Vomero 5 SE
复古运动鞋
30% 折让
Nike Zoom Vomero 5 运动鞋采用匠心设计，助力 21 世纪早期运动鞋款跃升时尚新高度。 透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Zoom Air 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。
- 显示颜色： 浅银灰/开司米原色/铁灰/尘光子色
- 款式： HF0731-007
其他细节
- 鞋面融入网眼细节搭配耐穿覆面，透气耐穿
- 泡绵中底搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹顺畅迈步体验
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
