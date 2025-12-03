 
Nike Zoom Vomero 5 复古运动鞋 - 浅银灰/开司米原色/铁灰/尘光子色

Nike Zoom Vomero 5 SE

复古运动鞋

30% 折让

Nike Zoom Vomero 5 运动鞋采用匠心设计，助力 21 世纪早期运动鞋款跃升时尚新高度。 透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Zoom Air 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。


  • 显示颜色： 浅银灰/开司米原色/铁灰/尘光子色
  • 款式： HF0731-007

其他细节

  • 鞋面融入网眼细节搭配耐穿覆面，透气耐穿
  • 泡绵中底搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹顺畅迈步体验
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
