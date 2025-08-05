Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔女子复古运动鞋
10% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。鞋款采用层次感设计，塑就本季出众鞋款。
- 显示颜色： 山峰白/狼灰/白金色/金属银
- 款式： HF1877-101
Nike Zoom Vomero 5
10% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。鞋款采用层次感设计，塑就本季出众鞋款。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 添加金属色元素
- 泡绵中底
- 外底融入橡胶细节
- 显示颜色： 山峰白/狼灰/白金色/金属银
- 款式： HF1877-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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