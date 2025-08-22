 
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋 - 尘光子色/铁架黑/帆白/金属铬色

21% 折让

上脚 Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋，演绎舒适时尚型格。轻盈色调搭配混合材料，塑就分层设计，为鞋款平添精致层次感。同时巧搭金属色耐克勾，打造理想潮鞋！


  • 显示颜色： 尘光子色/铁架黑/帆白/金属铬色
  • 款式： FD0884-025

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿
  • 后跟透气孔设计，轻盈透气
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。