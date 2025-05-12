 

Nike Zoom Vomero 5

耐克迈柔女子运动鞋

¥989¥1,09910% 折让

Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。采用层次感设计，融入织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。


  • 显示颜色： 微葡萄紫/尘光子色/山峰白/金属银
  • 款式： IB7253-500

Nike Zoom Vomero 5

¥989¥1,09910% 折让

Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。采用层次感设计，融入织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，塑就出色支撑性能
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 微葡萄紫/尘光子色/山峰白/金属银
  • 款式： IB7253-500

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