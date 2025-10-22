Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范、丰富层次感和经典 21 世纪初期美学格调，缔造运动鞋佳选，助你开辟独属于自己的路。 层次感设计结合耐穿材料与 Air Zoom 缓震配置，营造舒适脚感，塑就本季出众鞋款。
- 显示颜色： 浅银灰/金属青灰/金属色/白色
- 款式： HJ7247-099
Nike Zoom Vomero 5
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面巧糅透气孔设计，令鞋款透气出众且轻盈耐穿
- Cushlon 泡绵搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹的顺畅迈步体验
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
