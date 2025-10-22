Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范、丰富层次感和经典 21 世纪初期美学格调，缔造运动鞋佳选，助你开辟独属于自己的路。 层次感设计结合耐穿材料与 Air Zoom 缓震配置，营造舒适脚感，塑就本季出众鞋款。

Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范、丰富层次感和经典 21 世纪初期美学格调，缔造运动鞋佳选，助你开辟独属于自己的路。 层次感设计结合耐穿材料与 Air Zoom 缓震配置，营造舒适脚感，塑就本季出众鞋款。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。