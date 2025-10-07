Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋融蕴丰富层次感和耐穿性，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。 鞋款采用层次感设计，融入织物、皮革与合成材质装饰，致敬千禧年美学风尚。
- 显示颜色： 灰紫/浅矿石紫/团队金/乌紫
- 款式： HQ3643-019
Nike Zoom Vomero 5
30% 折让
Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋融蕴丰富层次感和耐穿性，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。 鞋款采用层次感设计，融入织物、皮革与合成材质装饰，致敬千禧年美学风尚。
其他细节
- 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，塑就出众支撑性能
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 灰紫/浅矿石紫/团队金/乌紫
- 款式： HQ3643-019
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。