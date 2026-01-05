Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
10% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋融蕴繁复设计风范和丰富层次感，缔造运动鞋佳选，助你轻松型出范，开辟独属于自己的路。鞋款采用分层设计，融入织物和塑料材质装饰，塑就本季出众鞋款。结合中性色调，让你驾驭多种穿搭，打造非凡造型。同时巧糅科技感和低调设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。
- 显示颜色： 帆白/苍野灰/大学灰/金属银
- 款式： FB9149-103
Nike Zoom Vomero 5
其他细节
- 优质材质组合鞋面带来出众耐穿性，网眼布则营造出色透气效果
- 泡绵中底搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹的顺畅迈步体验
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出众支撑性能
- 后跟采用透气孔设计，营造透气舒适感受
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
