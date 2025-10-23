Nike Zoom Vomero 5 SE
耐克迈柔男子复古运动鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Vomero 5 SE 男子运动鞋携 2007 年以来备受喜爱的外观和质感强势回归。柔软泡绵搭配 Air Zoom 缓震配置，缔造轻盈舒适脚感，塑就舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 亮深红/冰河蓝/金属银/黑
- 款式： CZ8667-600
舒适非凡，复古格调
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，带来出众耐穿性
- Cushlon 泡绵搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹缓震的顺畅迈步体验
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
