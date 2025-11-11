 
Nike Zoom Vomero 5 SE SP 耐克迈柔男子复古运动鞋 - 白色/黑/帆白/赛车蓝

Nike Zoom Vomero 5 SE SP

耐克迈柔男子复古运动鞋

¥1,199

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Vomero 5 SE SP 男子运动鞋妥帖包覆足部，缔造出众透气支撑效果。耐穿合成材质和织物组合鞋面，轻盈透气。柔软泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造轻盈舒适的顺畅迈步体验。


  • 显示颜色： 白色/黑/帆白/赛车蓝
  • 款式： CI1694-100

耐穿缓震，街头造型

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 泡绵，塑就回弹缓震的顺畅迈步体验
  • 网眼设计结合匠心覆面，透气耐穿
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 显示颜色： 白色/黑/帆白/赛车蓝
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。