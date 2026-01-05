Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版男子运动鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有助应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。

显示颜色： 沙漠卡其/浅军绿/浅卡其/沙漠卡其

款式： IM6671-223