 
Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版男子运动鞋 - 沙漠卡其/浅军绿/浅卡其/沙漠卡其

Nike Zoom Vomero Roam

耐克迈柔轻户外版男子运动鞋

10% 折让

Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版男子运动鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有助应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/浅军绿/浅卡其/沙漠卡其
  • 款式： IM6671-223

Nike Zoom Vomero Roam

10% 折让

Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版男子运动鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有助应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。

其他细节

  • 合成材质鞋面，经久耐穿，舒适贴合
  • 鞋带栓扣便于调节，搭配钩扣设计，带来稳固效果
  • Nike Air Zoom 缓震配置，成就非凡缓震表现
  • 精简材料用量，有助塑就外底的轻盈度和柔韧灵活性

产品细节

  • 提拉设计
  • 反光细节
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 沙漠卡其/浅军绿/浅卡其/沙漠卡其
  • 款式： IM6671-223

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。