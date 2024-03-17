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      Nike ZoomX Vaporfly 3

      女子公路竞速跑步鞋

      ¥1,699

      白色/珊瑚红/白金色/典雅托帕石色
      白色/微粒灰/金属银/暗烟灰

      疾驰追逐，势不可挡。Nike Vaporfly 3 女子公路竞速跑步鞋专为跑步爱好者、竞速跑者和进阶跑者打造，为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你攻克征程。匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。无论是新手小白还是跑步达人，这款公路竞速跑步鞋皆可助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

      • 显示颜色： 白色/珊瑚红/白金色/典雅托帕石色
      • 款式： DV4130-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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      • 此商品悬挂NFC溯源环扣，手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。

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