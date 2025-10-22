Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2 By You
男子公路竞速跑步鞋
¥1,699
每一次奔跑都要全力以赴。 穿上 Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2 By You 男子公路竞速跑步鞋，蓄势待发，一往无前。 栓扣鞋带、Flyknit 飞织材料、华夫格底纹等高性能定制细节巧搭别致外观，助你突破自我、创造佳绩。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： DJ7037-991
追寻你的“BREAKING 2”时刻
透气鞋面
可选择透气、包覆且具有抗水性能的工程网眼材料或轻盈凉爽、富有弹性的人气 Flyknit 飞织材料作为“画布”，恣意挥洒创想，打造你的全新专属跑鞋。
出众性能
根据日常活动类型选择栓扣鞋带或传统鞋带，华夫格底纹或传统底纹， 打造适合你的专属运动鞋。
别致细节
外观并不代表一切，但却是在打开鞋盒的那一刻令你眼前一亮的关键。 可选择传统或纹理耐克勾设计，为中底融入酷炫渐变效果，并在中底添加至多 8 个字符的专属信息，彰显个性风采。
出众能量回馈，性能始终如一
Nike ZoomX 泡绵塑就超越历代 Nike 跑步鞋款的出众能量回馈性能，Next% 增大 ZoomX 配置，在比赛日为你缔造灵敏响应的舒适穿着体验。 中底采用碳纤维板，有助避免足尖弯曲时的能量损耗。
其他细节
- 鞋舌采用轻盈衬垫设计，有助减轻鞋带压力
- 鞋带穿过轻盈侧带，无需添加足弓板带即可提供出色性能，有助减轻鞋身重量
- 加宽鞋头区域设计，营造宽松贴合感受
- 传统外底添加纵向弯曲凹槽，在不同天气条件下均能提供可驾驭多种地面的出色抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
