Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2 By You

¥1,699

追寻你的“BREAKING 2”时刻

每一次奔跑都要全力以赴。 穿上 Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2 By You 男子公路竞速跑步鞋，蓄势待发，一往无前。 栓扣鞋带、Flyknit 飞织材料、华夫格底纹等高性能定制细节巧搭别致外观，助你突破自我、创造佳绩。

透气鞋面

可选择透气、包覆且具有抗水性能的工程网眼材料或轻盈凉爽、富有弹性的人气 Flyknit 飞织材料作为“画布”，恣意挥洒创想，打造你的全新专属跑鞋。

出众性能

根据日常活动类型选择栓扣鞋带或传统鞋带，华夫格底纹或传统底纹， 打造适合你的专属运动鞋。

别致细节

外观并不代表一切，但却是在打开鞋盒的那一刻令你眼前一亮的关键。 可选择传统或纹理耐克勾设计，为中底融入酷炫渐变效果，并在中底添加至多 8 个字符的专属信息，彰显个性风采。

出众能量回馈，性能始终如一

Nike ZoomX 泡绵塑就超越历代 Nike 跑步鞋款的出众能量回馈性能，Next% 增大 ZoomX 配置，在比赛日为你缔造灵敏响应的舒适穿着体验。 中底采用碳纤维板，有助避免足尖弯曲时的能量损耗。