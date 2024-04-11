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      新奥尔良鹈鹕队球衣与装备

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      2023/24 赛季新奥尔良鹈鹕队 (Zion Williamson) City Edition
      2023/24 赛季新奥尔良鹈鹕队 (Zion Williamson) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
      2023/24 赛季新奥尔良鹈鹕队 (Zion Williamson) City Edition
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      ¥699

      新奥尔良鹈鹕队球衣与装备

      从 Nike 选购新奥尔良鹈鹕队的官方球衣和装备，以深海蓝/金/红配色，彰显心仪球队的球队精神。2002 年，原夏洛特黄蜂队从夏洛特搬到新奥尔良，建立新奥尔良黄蜂队，2013 年，新奥尔良黄蜂队正式更名为鹈鹕队。选购款式丰富的 Swingman 版新奥尔良鹈鹕队球衣，助阵挚爱球员，找到与你的球迷风格相合的版本。搭配鹈鹕队的短裤、T恤、连帽衫等，配齐整套造型，并记得查看完整的 NBA 球迷装备系列，了解 Nike 推出的完整篮球服装系列。