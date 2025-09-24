紫色 科比·布莱恩特 鞋类

产品类型 
(1)
性别 
(0)
按价格选购 
(0)
颜色 
(1)
紫色
运动 
(0)
运动员 
(1)
科比·布莱恩特
Kobe Offcourt
Kobe Offcourt 科比男子拖鞋
Kobe Offcourt
科比男子拖鞋
¥299

Nike 科比·布莱恩特系列球衣、球鞋和装备

Nike 科比·布莱恩特系列以这位篮坛悍将本人为设计灵感，产品涵盖科比篮球鞋、科比球衣和科比系列装备。Nike 科比·布莱恩特系列篮球鞋采用 Flywire 飞线技术，塑就轻盈支撑体验，结合 Nike Zoom 缓震系统，打造轻薄灵敏的减震防护效果。Nike 科比·布莱恩特系列T恤短裤连帽衫在赛场内外都时尚有型。

通过 NIKE BY YOU 专属定制服务打造你的个性 科比 系列鞋款 >>