第三期 特别关注：
共度难关，我们一起行动
和宝贝，玩拆招
在这段特殊的日子里，我们将用这个特别栏目，分享在家中的运动技巧和心得，为前方加油，也为大家打气。沉住气，我们与你同在，更多内容，敬请期待。
前两期的特别关注栏目，我们一起蓄力，把运动练到家。
在第三期，我们特别想关注这段时间奋战在家庭一线的你。
此刻的你，可能既要忙着复工，又要忙着带孩子，辛苦了。漫长的亲子时间是不是也成了甜蜜负担？手上快没招了？耐心快见底了？
不妨让运动给你搭把手。
我们特别邀请了两位为人家长的教练，教你如何带孩子在家中开练，一起欢快健身，创造亲子好时光。
孩子浑身「电量」没处使？既然止不住他的好动天性，那就让他动个尽兴。
互动训练，边玩边练
初阶运动
“亲子玩乐的时光，也是给小朋友创造锻炼机会的好时候。”
——李健，耐克中国NTC签约教练
活泼好动的小朋友，正是动起来的好搭档。在趣味十足的亲子运动中，带他一起，学习加强身体的反应力和控制力，故意制造小“难题”，考验他的应变力。
待在家，运动也能成为增强体质和释放活力的窗口。一举多得的带孩子妙招，就藏在上手不难的欢乐运动里。
具体怎么做？看李健教练怎么带6岁的儿子李子涵开练
亲子训练小贴士
- 偶尔可以试着通过紧张的口令语调，增加锻炼的竞争感
- 可以和孩子扮演不同的角色，融入剧情故事来增加训练的趣味
- 训练前后记得完成“轻松时刻”环节，通过拉伸减少受伤，也消除疲劳
- 运动时一定注意安全，量力而行
甩开平板电脑
发现运动乐趣
初阶运动
甩开平板电脑，发现运动乐趣
初阶运动
“孩子总需要你更多的鼓励，不爱动的孩子，也可以带他们完成小幅度训练，让他们发现动起来的乐趣。”
——孙梦雨，耐克中国NTC签约教练
如果小朋友总追着要看动画、玩电脑游戏，试着从简单的训练着手， 让他知道运动的乐趣，可不输那个平板里的世界。
灵活利用家中有限的空间，配合使用道具，在训练中提升孩子的专注力和协调力。要是累了，鼓励他休息一下再继续，动作没能做到位，制造点欢笑也很棒。慢慢投入，一起进步，就算流汗也很畅快。
具体怎么做？看孙梦雨教练怎么带7岁的女儿花悦媛开练
亲子训练小贴士
- 你的鼓励是孩子坚持的动力，过程中别忘了多给孩子加油
- 考虑给孩子设定完成目标后的小奖励，调动他的参与积极性
- 运动时一定注意安全，量力而行
孩子练开心，家长练到家
孩子练起来了，你也别闲着。
前往NIKE APP关注“把运动，练到家”栏目，丰富教练课程，教你把家练成健身房。
滑动查看更多教练课程
微信直播出马
精英教练坐镇
跟上精英教练微信直播课，要练趁现在，给自己充个电。
记得订阅直播，开播前提醒，做好热身准时进场
微信直播出马，精英教练坐镇
跟上精英教练微信直播课，要练趁现在，给自己充个电。
记得订阅直播，开播前提醒，做好热身准时进场
既然这段时间已经在家，为什么不干脆让它变得更优质更难忘？说不定趁着这个特殊的契机，你会发现自己的孩子运动天赋异禀，孩子也会发现父母的「新玩法」。
这场战疫仍在继续，我们也会继续为在家的你支招。持续关注，也保持住这股劲头。