第三期 特别关注：
共度难关，我们一起行动

和宝贝，玩拆招

在这段特殊的日子里，我们将用这个特别栏目，分享在家中的运动技巧和心得，为前方加油，也为大家打气。沉住气，我们与你同在，更多内容，敬请期待。

前两期的特别关注栏目，我们一起蓄力，把运动练到家。

在第三期，我们特别想关注这段时间奋战在家庭一线的你。

和宝贝，玩拆招？


此刻的你，可能既要忙着复工，又要忙着带孩子，辛苦了。漫长的亲子时间是不是也成了甜蜜负担？手上快没招了？耐心快见底了？

不妨让运动给你搭把手。

我们特别邀请了两位为人家长的教练，教你如何带孩子在家中开练，一起欢快健身，创造亲子好时光。


孩子浑身「电量」没处使？既然止不住他的好动天性，那就让他动个尽兴。

互动训练，边玩边练

初阶运动

“亲子玩乐的时光，也是给小朋友创造锻炼机会的好时候。”

——李健，耐克中国NTC签约教练

活泼好动的小朋友，正是动起来的好搭档。在趣味十足的亲子运动中，带他一起，学习加强身体的反应力和控制力，故意制造小“难题”，考验他的应变力。

待在家，运动也能成为增强体质和释放活力的窗口。一举多得的带孩子妙招，就藏在上手不难的欢乐运动里。

具体怎么做？看李健教练怎么带6岁的儿子李子涵开练

和宝贝，玩拆招？, 疯狂牛仔

疯狂牛仔

大人四足支撑扮演牛， 小朋友扮演牛仔趴在身上双手环绕身体。 为了增加难度， 大人可以利用双手力量将孩子“甩下来”。
目的： 同时提高大人和小朋友的上下肢肌力及核心力量。

和宝贝，玩拆招？, 跳大腿

跳大腿

大人有节奏地打开、 合拢双腿， 小朋友对应开合跳。
目的： 提升小朋友的心肺耐力和节奏感， 培养亲子默契。

和宝贝，玩拆招？, 轻松时刻

轻松时刻

训练前后帮助小朋友按摩，做简单的拉伸动作。
目的： 提升小朋友的柔韧性， 减少受伤， 消除疲劳感。



亲子训练小贴士

  • 偶尔可以试着通过紧张的口令语调，增加锻炼的竞争感

  • 可以和孩子扮演不同的角色，融入剧情故事来增加训练的趣味

  • 训练前后记得完成“轻松时刻”环节，通过拉伸减少受伤，也消除疲劳

  • 运动时一定注意安全，量力而行

甩开平板电脑
发现运动乐趣

初阶运动

甩开平板电脑，发现运动乐趣

初阶运动

“孩子总需要你更多的鼓励，不爱动的孩子，也可以带他们完成小幅度训练，让他们发现动起来的乐趣。”

——孙梦雨，耐克中国NTC签约教练

如果小朋友总追着要看动画、玩电脑游戏，试着从简单的训练着手， 让他知道运动的乐趣，可不输那个平板里的世界。

灵活利用家中有限的空间，配合使用道具，在训练中提升孩子的专注力和协调力。要是累了，鼓励他休息一下再继续，动作没能做到位，制造点欢笑也很棒。慢慢投入，一起进步，就算流汗也很畅快。

具体怎么做？看孙梦雨教练怎么带7岁的女儿花悦媛开练

和宝贝，玩拆招？, 士兵抬腿

士兵抬腿

两人一起伸出双手， 一边行进一边抬腿踢手掌， 慢慢加大抬腿幅度。
目的： 帮助四肢拉伸， 同步提升平衡力和协调力。

和宝贝，玩拆招？, 翻山越岭

翻山越岭

大人四足支撑收紧腰腹， 小朋友从背部翻越， 两人再轮换， 大人从小朋友身上跳跃过去。
目的： 锻炼大人核心力量的同时， 提高小朋友协调能力和四肢力量。

和宝贝，玩拆招？, 定海神针

定海神针

竖起长棍型道具， 两人面对面， 轮流拍两次手后抓住道具。
目的： 提升小朋友的专注力和手眼协调能力。



亲子训练小贴士

  • 你的鼓励是孩子坚持的动力，过程中别忘了多给孩子加油

  • 考虑给孩子设定完成目标后的小奖励，调动他的参与积极性

  • 运动时一定注意安全，量力而行

孩子练开心，家长练到家

孩子练起来了，你也别闲着。

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和宝贝，玩拆招？
和宝贝，玩拆招？

既然这段时间已经在家，为什么不干脆让它变得更优质更难忘？说不定趁着这个特殊的契机，你会发现自己的孩子运动天赋异禀，孩子也会发现父母的「新玩法」。

这场战疫仍在继续，我们也会继续为在家的你支招。持续关注，也保持住这股劲头。

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