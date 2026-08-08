

此刻的你，可能既要忙着复工，又要忙着带孩子，辛苦了。漫长的亲子时间是不是也成了甜蜜负担？手上快没招了？耐心快见底了？

不妨让运动给你搭把手。

我们特别邀请了两位为人家长的教练，教你如何带孩子在家中开练，一起欢快健身，创造亲子好时光。



孩子浑身「电量」没处使？既然止不住他的好动天性，那就让他动个尽兴。