第四期 特别关注：

共度难关，我们一起行动

在这段特殊的日子里，我们将用这个特别栏目，分享在家中的运动技巧和心得，为前方加油，也为大家打气。沉住气，我们与你同在，更多内容，敬请期待。

如果你关注了前几期内容，想必已经是浑身招数都使不完了。

但在真正「胜利」之前，还不能掉以轻心，为了让你能更进一步，我们不只请来了NIKE全球精英教练，还特别邀请了NIKE长期合作的、来自不同领域的专家。健康，可不只是身体健硕而已，心情好、睡得稳、吃得均衡也一样重要。

为了接下来的三月，让我们一起，开启从里到外的全方位大激活。