第四期 特别关注：
共度难关，我们一起行动

全面重启，激活身心

在这段特殊的日子里，我们将用这个特别栏目，分享在家中的运动技巧和心得，为前方加油，也为大家打气。沉住气，我们与你同在，更多内容，敬请期待。

如果你关注了前几期内容，想必已经是浑身招数都使不完了。

但在真正「胜利」之前，还不能掉以轻心，为了让你能更进一步，我们不只请来了NIKE全球精英教练，还特别邀请了NIKE长期合作的、来自不同领域的专家。健康，可不只是身体健硕而已，心情好、睡得稳、吃得均衡也一样重要。

为了接下来的三月，让我们一起，开启从里到外的全方位大激活。

全面重启，激活身心

你不是一个人在战斗，此刻，大洋彼岸的NIKE全球精英教练，也在关注着疫情，特意为这场持久战打造了“激活身心”系列课程；NIKE合作的其他领域专家也来助力，提供了饮食、睡眠、心理调节等方面的指导，助你全面提升运动表现。

他们之中的代表：KIRSTY GODSO为你带来更多介绍。

跟随NIKE全球精英教练，开启激活身心训练

在客厅就能随时开练的训练系列，除了强健体魄，更能帮你激活身心，将内心的烦躁转化为积极正能量。坚持下去，让训练成为日常，改变会在悄然之中发生。

1. 快速而不过激

加速血液循环，15分钟即可焕发身心

1. 快速而不过激

加速血液循环，15分钟即可焕发身心

全面重启，激活身心, 核心肌群快速锻炼

核心肌群快速锻炼

适合人群：核心·快速燃烧热量

全面重启，激活身心, 基本燃脂

基本燃脂

适合人群：锻炼·核心肌群力量·下肢耐力训练·上半身力量

全面重启，激活身心, 10分钟高强度训练：双腿和核心肌群

10分钟高强度训练：双腿和核心肌群

适合人群：心血管健康·核心·下肢耐力训练·肩部

2. 释放内啡肽

加把劲儿，给身体来点难度，让头脑更自在

2. 释放内啡肽

加把劲儿，给身体来点难度，让头脑更自在

3. 感受流畅的美好

在瑜伽的行云流水中彻底放松

全面重启，激活身心, 控制爆破

控制爆破

适合人群：核心肌群锻炼·交叉训练·加速新陈代谢·全身耐力

全面重启，激活身心, 火力燃烧

火力燃烧

适合人群：全身耐力·臀大肌·肩部耐力·毅力

全面重启，激活身心, 腹肌强化训练

腹肌强化训练

适合人群：核心肌群力量·整体健康·快速燃烧热量

3. 感受流畅的美好

在瑜伽的行云流水中彻底放松

全面重启，激活身心, 拉伸与流瑜伽

拉伸与流瑜伽

适合人群：核心肌群稳定性·全身耐力·姿势·脊柱灵活性

全面重启，激活身心, 基本复元瑜伽

基本复元瑜伽

适合人群：积极恢复·重点·髋部打开·压力释放

全面重启，激活身心, 基本流瑜伽

基本流瑜伽

适合人群：重点·全身耐力·运动质量·脊柱灵活性

跟随NIKE全球特邀专家，全方位为训练加持

真正的健康，离不开饮食、睡眠、心态和训练的配合，事半功倍的诀窍，就藏在NIKE特邀专家们手中。来看看他们给出了什么独道建议。

1. 一个会改变你饮食习惯的问题

你今天为什么吃东西？如果答案是压力、时间、饥饿等，你就陷入了情绪化饮食的陷阱。学会善用暂停的技巧，有意识地打破不良饮食习惯，帮助自己做出理想的营养选择。

全面重启，激活身心
全面重启，激活身心

2. 睡前冥想，酣然入梦

延长的假期带来不少焦虑，导致了失眠而状态不佳。当工作挑战正在袭来，学会用情绪驯服神经系统，花些时间通过冥想提高睡眠质量，帮助重拾身心好状态。

全面重启，激活身心
全面重启，激活身心

3. 先要照顾好自己

在家复工后忙到没空锻炼，还是没有优先考虑锻炼？丢掉各种借口并意识到这点：好好照顾自己才是对大家都有益的。下定决心花时间坚持训练，才能成为更好的员工、父母和自己。

全面重启，激活身心
全面重启，激活身心

4. 告别久坐

被迫成为居家生活的宅男宅女，面临久坐的危害，如何缓解？最好办法是增加受影响部位活动时间。每晚用20分钟进行伸展训练，保持肢体灵活性，并逐渐养成将其融入日常行为的习惯。

全面重启，激活身心
全面重启，激活身心

这是一场持久的战役，需要我们保持身心健康，以最好的状态与它交手。

在三月，特别关注栏目也会继续创造更多优质内容，和大家一起，让步子朝前迈。我们心在一起，共同努力，就没有障碍无法逾越。

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