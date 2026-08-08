第四期 特别关注：
共度难关，我们一起行动
全面重启，激活身心
在这段特殊的日子里，我们将用这个特别栏目，分享在家中的运动技巧和心得，为前方加油，也为大家打气。沉住气，我们与你同在，更多内容，敬请期待。
如果你关注了前几期内容，想必已经是浑身招数都使不完了。
但在真正「胜利」之前，还不能掉以轻心，为了让你能更进一步，我们不只请来了NIKE全球精英教练，还特别邀请了NIKE长期合作的、来自不同领域的专家。健康，可不只是身体健硕而已，心情好、睡得稳、吃得均衡也一样重要。
为了接下来的三月，让我们一起，开启从里到外的全方位大激活。
你不是一个人在战斗，此刻，大洋彼岸的NIKE全球精英教练，也在关注着疫情，特意为这场持久战打造了“激活身心”系列课程；NIKE合作的其他领域专家也来助力，提供了饮食、睡眠、心理调节等方面的指导，助你全面提升运动表现。
他们之中的代表：KIRSTY GODSO为你带来更多介绍。
跟随NIKE全球精英教练，开启激活身心训练
在客厅就能随时开练的训练系列，除了强健体魄，更能帮你激活身心，将内心的烦躁转化为积极正能量。坚持下去，让训练成为日常，改变会在悄然之中发生。
1. 快速而不过激
加速血液循环，15分钟即可焕发身心
1. 快速而不过激
加速血液循环，15分钟即可焕发身心
2. 释放内啡肽
加把劲儿，给身体来点难度，让头脑更自在
2. 释放内啡肽
加把劲儿，给身体来点难度，让头脑更自在
3. 感受流畅的美好
在瑜伽的行云流水中彻底放松
3. 感受流畅的美好
在瑜伽的行云流水中彻底放松
跟随NIKE全球特邀专家，全方位为训练加持
真正的健康，离不开饮食、睡眠、心态和训练的配合，事半功倍的诀窍，就藏在NIKE特邀专家们手中。来看看他们给出了什么独道建议。
1. 一个会改变你饮食习惯的问题
你今天为什么吃东西？如果答案是压力、时间、饥饿等，你就陷入了情绪化饮食的陷阱。学会善用暂停的技巧，有意识地打破不良饮食习惯，帮助自己做出理想的营养选择。
2. 睡前冥想，酣然入梦
延长的假期带来不少焦虑，导致了失眠而状态不佳。当工作挑战正在袭来，学会用情绪驯服神经系统，花些时间通过冥想提高睡眠质量，帮助重拾身心好状态。
3. 先要照顾好自己
在家复工后忙到没空锻炼，还是没有优先考虑锻炼？丢掉各种借口并意识到这点：好好照顾自己才是对大家都有益的。下定决心花时间坚持训练，才能成为更好的员工、父母和自己。
4. 告别久坐
被迫成为居家生活的宅男宅女，面临久坐的危害，如何缓解？最好办法是增加受影响部位活动时间。每晚用20分钟进行伸展训练，保持肢体灵活性，并逐渐养成将其融入日常行为的习惯。
这是一场持久的战役，需要我们保持身心健康，以最好的状态与它交手。
在三月，特别关注栏目也会继续创造更多优质内容，和大家一起，让步子朝前迈。我们心在一起，共同努力，就没有障碍无法逾越。