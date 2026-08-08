鞋因她妙
跑出时髦变奏
鞋因她妙 | 跑出时髦变奏
跑步不只是跑步，它代表锐意进取的精神、偏要和自己较劲的那股劲，是所有倔强女孩们当仁不让的坚持。
跑步是她们心照不宣的共有暗号，这背后的每个她，在造型里延续着自己独特的跑步个性。投入多少，回报就有多少，跑出去的每一步，扎实沉稳。也正因为这样，没什么能阻挡她们在这路途中肆意发挥自己的创想，跑着迈进下一块精彩领地。
跑步不只是跑步，它代表锐意进取的精神、偏要和自己较劲的那股劲，是所有倔强女孩们当仁不让的坚持。
跑步是她们心照不宣的共有暗号，这背后的每个她，在造型里延续着自己独特的跑步个性。投入多少，回报就有多少，跑出去的每一步，扎实沉稳。也正因为这样，没什么能阻挡她们在这路途中肆意发挥自己的创想，跑着迈进下一块精彩领地。
都会跑者
张软人 & Val 跑步爱好者
对追求健康生活的都市女孩来说，慢跑在冬日街道，如何做到保暖和时髦兼备，是绕不开的话题，而层叠穿搭正是能实现这点的小撇步。
软人用大胆明亮的颜色层层堆叠，制造变化感。轻盈的外套，可随时绑在腰间制造层次，也能在必要时御寒。她脚上的 Joyride Dual Run 2，后跟和中足均融入微型泡棉颗粒。足够多的细节，既让奔跑更轻盈稳定，也锁定了造型的重点。
都会跑者
张软人 & Val 跑步爱好者
对追求健康生活的都市女孩来说，慢跑在冬日街道，如何做到保暖和时髦兼备，是绕不开的话题，而层叠穿搭正是能实现这点的小撇步。
软人用大胆明亮的颜色层层堆叠，制造变化感。轻盈的外套，可随时绑在腰间制造层次，也能在必要时御寒。她脚上的 Joyride Dual Run 2，后跟和中足均融入微型泡棉颗粒。足够多的细节，既让奔跑更轻盈稳定，也锁定了造型的重点。
Val 则善用腰包和彩色条纹袜等小配件来打造层次感，就连脚踝处的亮粉色负重环，也让造型加分。在运动紧身裤外套上率性长裤，一秒切换到日常模式，也匹配她脚上日常和运动皆宜的 Renew Run。这双鞋的高密度 Phylon 泡棉载体，为足部提供稳固舒缓、支撑强劲的落地感，正适合想要进阶自己跑步水平的 Val。
户外畅跑
Ning 障碍赛跑者
Val 则善用腰包和彩色条纹袜等小配件来打造层次感，就连脚踝处的亮粉色负重环，也让造型加分。在运动紧身裤外套上率性长裤，一秒切换到日常模式，也匹配她脚上日常和运动皆宜的 Renew Run。这双鞋的高密度 Phylon 泡棉载体，为足部提供稳固舒缓、支撑强劲的落地感，正适合想要进阶自己跑步水平的 Val。
户外畅跑
Ning 障碍赛跑者
相比平缓地面，户外跑的挑战更高，穿搭自然也要匹配升级。Pegasus 37 Shield 优秀的拒水面料，结合可驾驭潮湿地面的外底设计，营造出众抓附力，助力 Ning 无惧恶劣天气，畅跑无拘。而在着装上，她利用荧光绿的攀登保护带，束在防风卫衣外，有效防止冷风灌入；搭配紧身跑裤，营造时髦廓形；叠穿的彩袜，让易受凉的脚踝保暖更加倍。实用且时髦的山系造型，轻松打造。
相比平缓地面，户外跑的挑战更高，穿搭自然也要匹配升级。Pegasus 37 Shield 优秀的拒水面料，结合可驾驭潮湿地面的外底设计，营造出众抓附力，助力 Ning 无惧恶劣天气，畅跑无拘。而在着装上，她利用荧光绿的攀登保护带，束在防风卫衣外，有效防止冷风灌入；搭配紧身跑裤，营造时髦廓形；叠穿的彩袜，让易受凉的脚踝保暖更加倍。实用且时髦的山系造型，轻松打造。
天桥跑道
董奕杭 模特、跑步博主
天桥跑道
董奕杭 模特、跑步博主
从天桥冲向跑道，在跑道时髦出道。对身为模特和跑者的董奕杭来说，自己的精彩从脚下开始，但从不受限。一如她脚上的 Air Zoom Type，前足搭载的 Zoom Air 缓震配置，结合双层 Cushion 泡棉，铸就柔软非凡的迈步体验。而它的时髦性同样不输：可拆卸的毛草鞋舌、彩色缀珠鞋带和随性搭配的宝石扣，一瞬间华丽的秀场氛围就有了。用街头腔调十足的摇粒绒外套、内搭纹理感跑步背心和抽绳开叉裙，来平衡这种华丽感，也再次证明了时装与跑步间，本来就没什么界限，完全可以相生相融。
低碳之路
NY 捡拾中国主力成员
从天桥冲向跑道，在跑道时髦出道。对身为模特和跑者的董奕杭来说，自己的精彩从脚下开始，但从不受限。一如她脚上的 Air Zoom Type，前足搭载的 Zoom Air 缓震配置，结合双层 Cushion 泡棉，铸就柔软非凡的迈步体验。而它的时髦性同样不输：可拆卸的毛草鞋舌、彩色缀珠鞋带和随性搭配的宝石扣，一瞬间华丽的秀场氛围就有了。用街头腔调十足的摇粒绒外套、内搭纹理感跑步背心和抽绳开叉裙，来平衡这种华丽感，也再次证明了时装与跑步间，本来就没什么界限，完全可以相生相融。
低碳之路
NY 捡拾中国主力成员
作为捡拾中国主力成员的 NY，将跑步跑成对未来的期许与爱护。她所在的团队为环保助力，在跑步的路线上捡拾被乱丢的垃圾用于回收，这也是启发她选择这双部分用「废料」制成的 Space Hippie 04 的原因。因为热衷环保，她喜欢「一物多用」：加厚的手套既是为了方便捡拾垃圾，也是为了跑步时御寒，同时还要注意造型的搭配，所以特别挑选了靓丽的颜色；套在跑步装备外的用旧衣改造的牛仔裙，与NY的运动型格毫无违和感。跑步、环保和时尚，看似无关，实际拥有追求美好的相似内核，理应是人人探寻的包容命题。
致敬初心
门门 跑者、创意公司主理人
作为捡拾中国主力成员的 NY，将跑步跑成对未来的期许与爱护。她所在的团队为环保助力，在跑步的路线上捡拾被乱丢的垃圾用于回收，这也是启发她选择这双部分用「废料」制成的 Space Hippie 04 的原因。因为热衷环保，她喜欢「一物多用」：加厚的手套既是为了方便捡拾垃圾，也是为了跑步时御寒，同时还要注意造型的搭配，所以特别挑选了靓丽的颜色；套在跑步装备外的用旧衣改造的牛仔裙，与NY的运动型格毫无违和感。跑步、环保和时尚，看似无关，实际拥有追求美好的相似内核，理应是人人探寻的包容命题。
致敬初心
门门 跑者、创意公司主理人
对于资深跑者门门来说，除了跑步，收集经典跑鞋也是她早就融入日常的习惯。Waffle Racer 作为 Nike 最经典的跑鞋鞋款之一，在她心中地位很不同。这次复刻更新的 Waffle Racer Crater，鞋面以低饱和度的荧光绿与桃粉色 Swoosh 勾叠加，启发门门大胆运用富有张力的豹纹外套，打造上世纪70年代的健康大妞风格；金属光泽感骑行裤，富于复古未来主义的趣味；运动背心和叠穿的荧光绿绑带吊带，略带机能感——一个当代时髦跑者的形象，毫不费力上线。追求复古，坚持初心，绝不是只会回顾。而是像所有的跑者会做的那样，总是笑着惜别昨天的成绩，继续在不断超越自己的路上开跑。
率性训练
Layla 莱拉 NTC 签约教练
专门为高强度间歇性训练需求所设计的 Air Zoom SuperRep 2 太对 Layla 的口味。1+1>2，身为教练她一直秉持训练是跑得更好的关键，SuperRep 2 的更新升级助力她的训练表现更好。当然 Layla 也没有忽视训练时的造型，这款鞋的酷感配色和中性外观，用来对打驾驭亮色和动物图案的着装毫无压力。再搭配金属光泽运动 Legging，冬天的酷女孩没什么顾虑，说开练就漂亮开练。训练之后只要套上西装，瞬间又变身时髦干练的都市女郎。从健身房到出街，自我提升再无阻拦。
对于资深跑者门门来说，除了跑步，收集经典跑鞋也是她早就融入日常的习惯。Waffle Racer 作为 Nike 最经典的跑鞋鞋款之一，在她心中地位很不同。这次复刻更新的 Waffle Racer Crater，鞋面以低饱和度的荧光绿与桃粉色 Swoosh 勾叠加，启发门门大胆运用富有张力的豹纹外套，打造上世纪70年代的健康大妞风格；金属光泽感骑行裤，富于复古未来主义的趣味；运动背心和叠穿的荧光绿绑带吊带，略带机能感——一个当代时髦跑者的形象，毫不费力上线。追求复古，坚持初心，绝不是只会回顾。而是像所有的跑者会做的那样，总是笑着惜别昨天的成绩，继续在不断超越自己的路上开跑。
率性训练
Layla 莱拉 NTC 签约教练
专门为高强度间歇性训练需求所设计的 Air Zoom SuperRep 2 太对 Layla 的口味。1+1>2，身为教练她一直秉持训练是跑得更好的关键，SuperRep 2 的更新升级助力她的训练表现更好。当然 Layla 也没有忽视训练时的造型，这款鞋的酷感配色和中性外观，用来对打驾驭亮色和动物图案的着装毫无压力。再搭配金属光泽运动 Legging，冬天的酷女孩没什么顾虑，说开练就漂亮开练。训练之后只要套上西装，瞬间又变身时髦干练的都市女郎。从健身房到出街，自我提升再无阻拦。