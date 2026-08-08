在即将到来的2020年，印花将大行其道侵占街头：不再是单一的花卉图案，不同纹样和工艺的印花将齐放异彩。而在穿搭技巧上，除了继续遵循“More is More”的准则，更重要的是找到与这种丰富性、多样性合拍的那双球鞋。蹬上它，漫步于冬日街头，心里就仿佛春天已来。