冬日街头
行走的印花派对
在即将到来的2020年，印花将大行其道侵占街头：不再是单一的花卉图案，不同纹样和工艺的印花将齐放异彩。而在穿搭技巧上，除了继续遵循“More is More”的准则，更重要的是找到与这种丰富性、多样性合拍的那双球鞋。蹬上它，漫步于冬日街头，心里就仿佛春天已来。
印花蒸汽波
阿切: 舞者
充满蒸汽风格的银色AIR MAX 98 PRM，鞋面以压缝线切割平面构建迷离感。与此相配，长裙上的印花，以低保真状态藏匿在褶皱之中。随脚步的转换，在流动的线条中似真似幻，呼应着 AIR MAX 98 PRM的蒸汽波风格美学。
复古未来风潮
Kaci: 设计师&模特
复古的粉色调碎花与内搭的运动训练上衣并行不悖，嘻哈风外套更为造型注入了全新面向。而基于经典设计、在设计与功能性上都做了颠覆性尝试的REACT ELEMENT 55 PRM，正是这种复古未来主义的灵感来源。在它身上可以看到，将具有冲突感的设计元素融合，反而剔除掉了刻意，在向复古的回溯中展现了超凡未来感。
水彩印象
奈田良伊: 设计师
从上世纪艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感的AIR MAX 270 REACT，以低纯度的彩色让经典焕发新意。这也启发在本季，不妨大胆尝试像化开的水彩颜料一般的清新印花。将其穿着上身，好像自带柔焦滤镜般切入现实，打造令人意想不到的轻盈又跳脱的时髦。
解构机能
Juicy: 公关
时髦的格纹廓形夹克搭配实用机能的运动装束，再佐以飘逸的印染长裙，三个维度的空间被打破。解构又hold住这些复杂元素，靠的是经典的千禧年代跑鞋风的P-6000 。如飞马般的大气外观，缔造街头时尚运动风范。复古又时髦，简单亦机能。
极繁主义叠加
林侬: 室内设计师
印花与极繁主义似乎总是相得益彰，但掌握好尺度才能避免造型流于戏剧舞台感。此时，球鞋是题眼般的存在。重度华丽的巴洛克式金色长袍之下，AIR MAX TAILWIND IV SE 的现代感廓形与清爽的白色，让视觉找到了落脚点，让从头开始的太多的表达欲，到脚上有了个利落有力的收尾。
打破次元壁
Cassie: 编辑
属于GEN Z一代的印花，是涂鸦与漫画一样的线条和笔触。它解构着现实，营造着自己的世界。一如脚上那双新生代的NIKE VANDALISED，将1984年元年款篮球经典打破又重组，像是设计师刚画好的草图就被穿上脚，次元壁被瞬间打破联通。
田园哥特
安然: 制片&模特
以粉色点缀黑色主调的REACT ELEMENT 55 PRM，是冷峻与柔美的糅合。印花同样可以不局限于一种风格。用细碎繁花去烘托暗黑色调，用格纹去正面杠上大朵蔷薇。当田园风遇上街头哥特，让你冷酷里又带点暖，塑就独属于你那份的外柔内刚的型格。
鞋因她妙 | 冬日街头，行走的印花派对
在即将到来的2020年，印花将大行其道侵占街头：不再是单一的花卉图案，不同纹样和工艺的印花将齐放异彩。而在穿搭技巧上，除了继续遵循“More is More”的准则，更重要的是找到与这种丰富性、多样性合拍的那双球鞋。蹬上它，漫步于冬日街头，心里就仿佛春天已来。
印花蒸汽波
阿切: 舞者
充满蒸汽风格的银色AIR MAX 98 PRM，鞋面以压缝线切割平面构建迷离感。与此相配，长裙上的印花，以低保真状态藏匿在褶皱之中。随脚步的转换，在流动的线条中似真似幻，呼应着 AIR MAX 98 PRM的蒸汽波风格美学。
复古未来风潮
Kaci: 设计师&模特
复古的粉色调碎花与内搭的运动训练上衣并行不悖，嘻哈风外套更为造型注入了全新面向。而基于经典设计、在设计与功能性上都做了颠覆性尝试的REACT ELEMENT 55 PRM，正是这种复古未来主义的灵感来源。在它身上可以看到，将具有冲突感的设计元素融合，反而剔除掉了刻意，在向复古的回溯中展现了超凡未来感。
水彩印象
奈田良伊: 设计师
从上世纪艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感的AIR MAX 270 REACT，以低纯度的彩色让经典焕发新意。这也启发在本季，不妨大胆尝试像化开的水彩颜料一般的清新印花。将其穿着上身，好像自带柔焦滤镜般切入现实，打造令人意想不到的轻盈又跳脱的时髦。
解构机能
Juicy: 公关
时髦的格纹廓形夹克搭配实用机能的运动装束，再佐以飘逸的印染长裙，三个维度的空间被打破。解构又hold住这些复杂元素，靠的是经典的千禧年代跑鞋风的P-6000 。如飞马般的大气外观，缔造街头时尚运动风范。复古又时髦，简单亦机能。
极繁主义叠加
林侬: 室内设计师
印花与极繁主义似乎总是相得益彰，但掌握好尺度才能避免造型流于戏剧舞台感。此时，球鞋是题眼般的存在。重度华丽的巴洛克式金色长袍之下，AIR MAX TAILWIND IV SE 的现代感廓形与清爽的白色，让视觉找到了落脚点，让从头开始的太多的表达欲，到脚上有了个利落有力的收尾。
打破次元壁
Cassie: 编辑
属于GEN Z一代的印花，是涂鸦与漫画一样的线条和笔触。它解构着现实，营造着自己的世界。一如脚上那双新生代的NIKE VANDALISED，将1984年元年款篮球经典打破又重组，像是设计师刚画好的草图就被穿上脚，次元壁被瞬间打破联通。
田园哥特
安然: 制片&模特
以粉色点缀黑色主调的REACT ELEMENT 55 PRM，是冷峻与柔美的糅合。印花同样可以不局限于一种风格。用细碎繁花去烘托暗黑色调，用格纹去正面杠上大朵蔷薇。当田园风遇上街头哥特，让你冷酷里又带点暖，塑就独属于你那份的外柔内刚的型格。
击破冬日沉闷，打造全新“花”漾，将复古与未来一并踏在脚下。
击破冬日沉闷，打造全新“花”漾，将复古与未来一并踏在脚下。