为独属妈妈的女子力，欢呼
这个母亲节，不歌颂付出，不细数牺牲，不煽情。
而是与既是闪亮爵士舞者，又是妈妈的王润一起：
思考「妈妈」的新意味，记录「妈妈」的新快乐，探索「妈妈」的新可能。
“好妈妈”是
没有标准答案的。
王润拥有20年的舞龄，是舞台上闪耀的爵士舞者。她最初学习舞蹈的契机，来源于跳民族舞的妈妈。在妈妈的坚持、刻苦和美丽身姿的耳濡目染之下，舞蹈就这样自然而然地，成为了王润的梦想、职业和人生目标。
现在王润也拥有了一个可爱的女儿，是一位妈妈。女儿小花的到来，让王润忽然明白，比起按照世俗的逻辑，为了做“好妈妈”而淡出甚至放弃自己的爵士舞生涯，不如继续用更律动的能量、更自我的身姿，去影响自己的小公主——而「妈妈」这个身份，为她加足了动力和期待。
“妈妈也是
第一次当妈妈。”
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“没有人天生就是好妈妈。”被问到对好妈妈的理解王润笑道，“每个妈妈都是在孩子的成长过程中不断摸索着前行的。”
比起一个自上而下的教导者，王润更愿意一点一点，用学习和琢磨的状态去与孩子相处。
一想到自己的一言一行事，都有可能影响到女儿的一生，王润就会要求和督促自己，时刻保持优秀、保持好的状态：“只有这样，才能成为女儿的好榜样。”
“运动可以让我更专注，
更富创造力。”
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“好妈妈”是没有标准答案的。
王润拥有20年的舞龄，是舞台上闪耀的爵士舞者。她最初学习舞蹈的契机，来源于跳民族舞的妈妈。在妈妈的坚持、刻苦和美丽身姿的耳濡目染之下，舞蹈就这样自然而然地，成为了王润的梦想、职业和人生目标。
现在王润也拥有了一个可爱的女儿，是一位妈妈。女儿小花的到来，让王润忽然明白，比起按照世俗的逻辑，为了做“好妈妈”而淡出甚至放弃自己的爵士舞生涯，不如继续用更律动的能量、更自我的身姿，去影响自己的小公主——而「妈妈」这个身份，为她加足了动力和期待。
“妈妈也是第一次当妈妈。”
“没有人天生就是好妈妈。”被问到对好妈妈的理解王润笑道，“每个妈妈都是在孩子的成长过程中不断摸索着前行的。”
比起一个自上而下的教导者，王润更愿意一点一点，用学习和琢磨的状态去与孩子相处。
一想到自己的一言一行事，都有可能影响到女儿的一生，王润就会要求和督促自己，时刻保持优秀、保持好的状态：“只有这样，才能成为女儿的好榜样。”
“运动可以让我更专注，更富创造力。”
运动可以为妈妈的角色带来更多活力，可以为舞者的生涯增加更多可能，也可以不断给予她治愈力、专注力和创造力。
家住在厦门的海边，王润每天都会留出时间，陪女儿去海边玩沙子。但是与大部分妈妈不同的是，在她的「妈妈时间定律」里：“2点之前的时间是女儿的，2点之后的时间是自己的。”
王润雷打不动地保留了属于自己的时间——她坚持每天不间断的核心力量训练和跑步已经五年了，对她来说，运动就像吃饭呼吸一样自然。
被问到如此坚持运动带来的最大改变是什么，王润回答：“是自信。”
“自信是一种美， 是一种连结女性的力量。”
“自信是一种美，
是一种连结女性的力量。”
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运动让王润由内而外地闪耀着自信，而她也用这般闪耀影响着身边的女孩们。
不光是一身漂亮的肌肉线条、更是在爵士舞台绽放的力度与美感。
“我觉得做老师是我的使命。”王润自己的舞蹈教室叫做Sohona，她说每次女孩们渴望而期待的眼神，和像是要“扒光我身上所有能量”的样子，总是让她充满力量和责任感，想要把自己所有认为好的东西都毫无保留地传授给学生。
对学生、对女儿，比起“言传”，王润更践行着“身教”：人生是没有捷径的，女生的美丽由自己的坚持和自律定义的。
对王润来说，「妈妈」这个身份，让「自己」变得更加丰富和纯粹了。
成为妈妈，让原本的那个舞者更加闪耀，让原本的那个女孩更加勇敢。
这个母亲节与 Nike 一起，与千千万万的女性一起，为「妈妈」庆祝，为「自己」庆祝！
对王润来说，「妈妈」这个身份，让「自己」变得更加丰富和纯粹了。
成为妈妈，让原本的那个舞者更加闪耀，让原本的那个女孩更加勇敢。
这个母亲节与 Nike 一起，与千千万万的女性一起，为「妈妈」庆祝，为「自己」庆祝！