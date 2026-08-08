王润拥有20年的舞龄，是舞台上闪耀的爵士舞者。她最初学习舞蹈的契机，来源于跳民族舞的妈妈。在妈妈的坚持、刻苦和美丽身姿的耳濡目染之下，舞蹈就这样自然而然地，成为了王润的梦想、职业和人生目标。

现在王润也拥有了一个可爱的女儿，是一位妈妈。女儿小花的到来，让王润忽然明白，比起按照世俗的逻辑，为了做“好妈妈”而淡出甚至放弃自己的爵士舞生涯，不如继续用更律动的能量、更自我的身姿，去影响自己的小公主——而「妈妈」这个身份，为她加足了动力和期待。