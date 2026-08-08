冬令进步 | 冬至日， 用瑜伽柔软寒冬
冬至已至，太阳到达南回归线，即将开始温暖返航。万物积蓄能量，等待再次出发。这个冬天，四个节气，四位女生带领你用运动解锁冬令。冬令，不但要进补，更要更进一步。
冬令进步 | 冬至日， 用瑜伽柔软寒冬
冬至已至，太阳到达南回归线，即将开始温暖返航。万物积蓄能量，等待再次出发。这个冬天，四个节气，四位女生带领你用运动解锁冬令。冬令，不但要进补，更要更进一步。
YOGA冬季瑜伽
YOGA冬季瑜伽
任屋外冰天雪地，只聆听一呼一吸。跟随肌肉舒展节奏，奏响自由冥想序曲。跨越昼夜和冷暖，跨越时间和空间，倾听身体与内心的共鸣，在坚韧中找到平静。
GEAR装备解锁
CLASS专业指导
Vanessa：瑜伽教练
任屋外冰天雪地，只聆听一呼一吸。跟随肌肉舒展节奏，奏响自由冥想序曲。跨越昼夜和冷暖，跨越时间和空间，倾听身体与内心的共鸣，在坚韧中找到平静。
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CLASS专业指导
NUTRITION营养补给
“冬至”是二十四节气中的一个重要节点，过了这天，就意味着将进入一年中最寒冷的阶段，也就是人们常说的“进九”。此时摄入羊肉能够为人体提供足够的脂肪酸，在肝脏中储存，为冬季的日常和运动生活积存能量。