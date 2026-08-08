以运动之名，我们同舟共济
运动路上，我们永不独行
我们肩负着迥异的社会角色，热爱着截然不同的运动方式，但我们都拥有一个共同的身份：执着坚韧、永不言弃的运动者。
我们身边，有一群平凡而卓越的运动儿，他们曾共同对抗尚未远走的严冬，如今，也要全力奔赴前方的暖春。
执着坚韧，负重前行，敢为人先，这是任超与所有跑者共守的信念。
连线“探路跑者”任超，探索他的勇者心路
“跑马拉松的时候，你可以找到非常多的理由让自己停下来。但是跑下去只有一个理由，就是要完赛，生活也是一样。”
任超是武大骆珈乐跑团的创始成员。当风暴来袭，身处漩涡中心，他并非没有畏惧之心，但仍以己之力，身先士卒。艰难时期，任超也从未有一刻放松，在家坚持力量训练，保持体能。每当想要放弃，是队友的激励一次次让他重拾信心。
“以前我从来没有觉得跑步会是一件奢侈的事情。突然有一天你不能去跑步了，你才意识到其实你原来所拥有那些不是理所应当的，其实你原来所拥有的那些就是幸福。”
任超家住武大，从家五分钟到田径场，两公里到东湖绿道，跑步位置得天独厚。突如其来的变化让他知道，曾经习以为常的拥有原来是弥足珍贵。曾经任超在团练时享受一骑绝尘的酣畅淋漓，现在他明白，不必证明自己有多快，团练的乐趣就在于和队友一起分享跑步的喜悦。
经历特殊的三个月，任超和队友们更懂得自由奔跑与团队精神的珍贵。今后，无论是面对马拉松还是生活的赛道，他们都将更有勇气与毅力地跑下去。
无法外出训练，寇小龙与队友，照样挥汗如雨。
连线“铁人”寇小龙，解锁他的坚韧运动能量
“龙缘青训的孩子们一直坚持线上训练，让我们感觉到，外面肆虐的疫情对孩子们没有任何影响，反而激发了他们坚持体育锻炼的斗志。”
作为北京龙缘铁人三项俱乐部的创始人，寇小龙深知运动对身心的助益，他与伙伴们共同编写训练手册，并且亲自上线指导训练，引导居家学习中的青少年坚持运动。看到孩子们因运动而激发斗志，寇小龙也同样被他们激励着。
“形势好转后，我们希望用一场具有铁人特点的接力赛宣告回归，也号召各界人士参与进来，一起传递接力棒，传递希望。”
对于热爱运动的寇小龙和队友们来说，特殊时期是个不小的挑战。他们集思广益，将运动从线下转到线上。在全国铁人三项俱乐部线上自行车团体赛中，他们都取得了数一数二的成绩。
如今团队尚未相聚，但他们已计划起复苏后，用一场具有铁人性质的接力赛，宣告回归。因为他们坚信，接力的形式，是对团队精神最完美的诠释。
对运动的热爱，是“足球小将”卡卡，与家人不可分割的纽带。
“我想长大以后成为国家队球员，给中国足球出力。”
8岁的足球少年卡卡是名小小申花球迷，他从小喜欢踢足球，梦想成为中国足球国家队队员。特殊时期，母亲作为医护人员去了雷神山，父亲则一如既往陪卡卡练球。
这是生命中第一次，母子分离如此之久。卡卡上个月8岁生日，妈妈在视频里为卡卡庆祝，还在防护服上写上了“申花加油”，作为卡卡的生日礼物。这也是第一次卡卡过生日，妈妈不在身边。但坚强的卡卡学会了照顾自己，学会了成长。
“等好了以后，我们足球场上见！”
对于足球的热爱，对未来同去看一场申花现场比赛的期待，铸就了家人间彼此鞭策、心系一方的精神纽带。他们都满怀希望地期待着，等到复苏之时，一起驰骋绿荫。
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