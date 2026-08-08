心之所向，运动强势回归
让我们回到乘风破浪，自由奔袭的好时光
是坚持的热情点燃了你的梦想？还是梦想驱使了你无法停下的脚步?当出门不再是一场冒险，运动之心也从此触底反弹。现在就出发，去迎接回归的好时光。
让我们回到乘风破浪，自由奔袭的好时光
是坚持的热情点燃了你的梦想？还是梦想驱使了你无法停下的脚步?当出门不再是一场冒险，运动之心也从此触底反弹。现在就出发，去迎接回归的好时光。
没有人甘心做疫情的困兽。环境改变人，然而环境可以被创造。做逆境中的追梦者，成就未来更好的我们。
2016年，第一次的波士顿之行让蔡超迷上了这项有百年历史的马拉松赛事，并为自己定下一个目标——跑十年波士顿马拉松。
为了兑现和波马的“十年之约”，蔡超需要保持一个跑者良好的状态，而状态来自于持久和有效的训练。疫情期间，清晨和深夜的南二环，空旷的街道是蔡超熟悉却从未见过的北京城，也是她的训练场。为了自己和家人的安全，每次出门她都带好口罩，避开行人，回家后她要把跑鞋和外衣放在门外，全身消毒再进门。
2016年，第一次的波士顿之行让蔡超迷上了这项有百年历史的马拉松赛事，并为自己定下一个目标——跑十年波士顿马拉松。
为了兑现和波马的“十年之约”，蔡超需要保持一个跑者良好的状态，而状态来自于持久和有效的训练。疫情期间，清晨和深夜的南二环，空旷的街道是蔡超熟悉却从未见过的北京城，也是她的训练场。为了自己和家人的安全，每次出门她都带好口罩，避开行人，回家后她要把跑鞋和外衣放在门外，全身消毒再进门。
随着疫情的好转，Heydash跑团的小伙伴都重新踏上了南二环的跑道，摘去口罩，重聚的快乐让笑容回到每个跑者的脸上。
随着疫情的好转，Heydash跑团的小伙伴都重新踏上了南二环的跑道，摘去口罩，重聚的快乐让笑容回到每个跑者的脸上。
北京的天气渐暖，生活也开始回归到原本的频道，但蔡超今年的波马之约还是被推迟到了9月。梦想不会因为迟到而放弃。“波马是一个约定，一个梦想，也是对我自己要保持好的状态的一个严格要求。不管延期还是取消，我都不会放弃这个十年的目标，延期一天我就多练一天，延期一年我就多练一年，为了波马的十年之约，我一定会坚持下去。”
北京的天气渐暖，生活也开始回归到原本的频道，但蔡超今年的波马之约还是被推迟到了9月。梦想不会因为迟到而放弃。“波马是一个约定，一个梦想，也是对我自己要保持好的状态的一个严格要求。不管延期还是取消，我都不会放弃这个十年的目标，延期一天我就多练一天，延期一年我就多练一年，为了波马的十年之约，我一定会坚持下去。”
Jam 所在的 BTRT（Black Toes Running Team）跑团聚集的是一群坚持、努力的跑者，黑脚趾是他们血汗凝结成的勋章。疫情让全国各地的跑者都衍生出新的训练和生活方式，2、3月份时，为了能够坚持做长距离的训练，Jam 和跑团的磊哥每周六都开车很远到闵行郊外，才敢摘掉口罩，畅快奔跑。
Jam 所在的 BTRT（Black Toes Running Team）跑团聚集的是一群坚持、努力的跑者，黑脚趾是他们血汗凝结成的勋章。疫情让全国各地的跑者都衍生出新的训练和生活方式，2、3月份时，为了能够坚持做长距离的训练，Jam 和跑团的磊哥每周六都开车很远到闵行郊外，才敢摘掉口罩，畅快奔跑。
经常BTRT 跑团一起训练的李靖来自疫情严重的湖北襄阳地区， Jam 至今都记得靖哥回到上海的那一天，“从早上 8 点出门，一直到晚上 11 点，靖哥乘坐的高铁每到一个车站，他就给我们发一个信息，能回来真的很不容易。”结束隔离那天， BTRT跑团在田径场为迎接靖哥的回归，特别设计了一个隆重的“欢迎仪式”。
经常BTRT 跑团一起训练的李靖来自疫情严重的湖北襄阳地区， Jam 至今都记得靖哥回到上海的那一天，“从早上 8 点出门，一直到晚上 11 点，靖哥乘坐的高铁每到一个车站，他就给我们发一个信息，能回来真的很不容易。”结束隔离那天， BTRT跑团在田径场为迎接靖哥的回归，特别设计了一个隆重的“欢迎仪式”。
每个人都在经历着各自的艰难，每个故事连接起来组成了世界。来自不同地区、行业，不同水平的跑者都在通过Jam的Podcast节目“BTRT talk／黑话”分享着发生在他们身上不为人知的故事。“原来我比较专注在自己跑团的7个人身上，现在我开始做 Podcast，是希望通过交流和讲述故事，去彼此了解，互通有无。”靖哥接下来也要在 Podcast 中讲述他的故事，那段我们每个人都刚刚经历过，又各自不同的煎熬和考验。
每个人都在经历着各自的艰难，每个故事连接起来组成了世界。来自不同地区、行业，不同水平的跑者都在通过Jam的Podcast节目“BTRT talk／黑话”分享着发生在他们身上不为人知的故事。“原来我比较专注在自己跑团的7个人身上，现在我开始做 Podcast，是希望通过交流和讲述故事，去彼此了解，互通有无。”靖哥接下来也要在 Podcast 中讲述他的故事，那段我们每个人都刚刚经历过，又各自不同的煎熬和考验。
2019 年年底，一次球场上的意外，让杨政的右手手骨骨折。之后又赶上新冠疫情爆发，北京的篮球场都处于封闭状态，杨政感觉自己和篮球分别了简直有一个世纪那么久。为了尽快恢复手感，他只能在没人的路边拍拍球。
2019 年年底，一次球场上的意外，让杨政的右手手骨骨折。之后又赶上新冠疫情爆发，北京的篮球场都处于封闭状态，杨政感觉自己和篮球分别了简直有一个世纪那么久。为了尽快恢复手感，他只能在没人的路边拍拍球。
杨政是一个张扬任性的人，隔空暴扣是他在球场上的标签。他有一个信念 ——回归后的自己必须变得更强大：右手受伤，就练左手；不能运球就练体能，练腰背肌、练脚下步法。
杨政是一个张扬任性的人，隔空暴扣是他在球场上的标签。他有一个信念 ——回归后的自己必须变得更强大：右手受伤，就练左手；不能运球就练体能，练腰背肌、练脚下步法。
时隔四个月，终于回到久违的篮球馆，杨政连衣服、鞋子都来不及换，就起手投了个篮。听着球刷着篮网而过的声音，球鞋在木地板上擦出的吱吱呀呀声，他打心眼里觉得痛快。 杨政希望能和队友加紧训练，为今年夏天回归东单球场做好准备。
时隔四个月，终于回到久违的篮球馆，杨政连衣服、鞋子都来不及换，就起手投了个篮。听着球刷着篮网而过的声音，球鞋在木地板上擦出的吱吱呀呀声，他打心眼里觉得痛快。 杨政希望能和队友加紧训练，为今年夏天回归东单球场做好准备。
久别重逢，是光明中学的球员们在疫情期间最期待的画面，就连和大家一起走进球馆，迎接魔鬼般的训练和教练的训斥都让人兴奋不已。这本来是光明中学篮球队计划冲刺备战的一个冬天，却因为疫情变成了三个月的漫长寒假。没有教练监督的训练，让每个人都害怕自己是重聚时掉队的人，大家反而变得更拼命，按计划，甚至超额完成教练组布置的训练任务。曾经汗流浃背，无数次想要逃离的训练馆成了他们做梦都想回去的地方。
久别重逢，是光明中学的球员们在疫情期间最期待的画面，就连和大家一起走进球馆，迎接魔鬼般的训练和教练的训斥都让人兴奋不已。这本来是光明中学篮球队计划冲刺备战的一个冬天，却因为疫情变成了三个月的漫长寒假。没有教练监督的训练，让每个人都害怕自己是重聚时掉队的人，大家反而变得更拼命，按计划，甚至超额完成教练组布置的训练任务。曾经汗流浃背，无数次想要逃离的训练馆成了他们做梦都想回去的地方。
高二的大刘是国青队的球员，被寄予厚望的他此前因为受伤落下了进度，这个寒假他自己拼命加练，为的就是队伍重聚的那天，重新证明自己的实力。球队里无论是尚待磨练的高一新生，还是即将面临高考的中坚球员，哪怕是无法上场的替补也在努力进步着。无论是疫情、伤病，还是高考的压力，全国冠军的终极梦想在他们的心里从未改变。
高二的大刘是国青队的球员，被寄予厚望的他此前因为受伤落下了进度，这个寒假他自己拼命加练，为的就是队伍重聚的那天，重新证明自己的实力。球队里无论是尚待磨练的高一新生，还是即将面临高考的中坚球员，哪怕是无法上场的替补也在努力进步着。无论是疫情、伤病，还是高考的压力，全国冠军的终极梦想在他们的心里从未改变。
十年前的耐克高中生锦标赛，一路杀进决赛的光明中学最后一场决赛惜败清华附中，与冠军失之交臂，此后一别就是十年。
铁打的球队，流水的球员，斗转星移，而冠军之志始末不渝。作为高中生球员，这是他们人生中最美好又重要的一段青春，他们终会离开这所留下难忘回忆的校园、流下无数汗水的球馆，耐高的奖杯是他们最渴望留给这里的青春纪念。
十年前的耐克高中生锦标赛，一路杀进决赛的光明中学最后一场决赛惜败清华附中，与冠军失之交臂，此后一别就是十年。
铁打的球队，流水的球员，斗转星移，而冠军之志始末不渝。作为高中生球员，这是他们人生中最美好又重要的一段青春，他们终会离开这所留下难忘回忆的校园、流下无数汗水的球馆，耐高的奖杯是他们最渴望留给这里的青春纪念。
对运动的热爱与渴望，没有什么可以阻挡。总有一款运动让蓄积已久的热情有的放矢，在这里找到志同道合的小伙伴，一起自由奔袭！
对运动的热爱与渴望，没有什么可以阻挡。总有一款运动让蓄积已久的热情有的放矢，在这里找到志同道合的小伙伴，一起自由奔袭！