2016年，第一次的波士顿之行让蔡超迷上了这项有百年历史的马拉松赛事，并为自己定下一个目标——跑十年波士顿马拉松。

为了兑现和波马的“十年之约”，蔡超需要保持一个跑者良好的状态，而状态来自于持久和有效的训练。疫情期间，清晨和深夜的南二环，空旷的街道是蔡超熟悉却从未见过的北京城，也是她的训练场。为了自己和家人的安全，每次出门她都带好口罩，避开行人，回家后她要把跑鞋和外衣放在门外，全身消毒再进门。