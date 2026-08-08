耐克(Nike)ACG系列-运动鞋-服装-配件

A — 专为各种天气条件设计，测试和制造。适合户外使用。
ACG 代表 All Conditions Gear。我们的理念是“专为各种天气条件设计，测试和制造。适合户外使用。”无论你是从未体验过徒步旅行，还是经验丰富的野外向导，我们所做的一切都是为身处户外的你打造合适的装备。
B — 基于地点的叙事手法
每一季，我们都会前往不同的地方，与大自然亲密接触。丛林、沙漠、火山和苔原，我们寻找灵感的足迹遍布各地，百无禁忌。
C — 从地球汲取设计灵感
我们的产品基于地球环境而制造，因此我们在户外时，会关注促进设计改进的环境条件。穿梭崎岖山脉地形，抓地力必不可少。丛林的闷热湿气幻化为透气网眼布。黑沙海滩为鞋款注入设计灵感，让你尽情享受户外乐趣。
D — 产品测试
我们如何打造出符合 ACG 标准的装备？在你穿入之前，我们会走遍全球，在各种天气条件下对产品进行测试。品牌标志代表我们对产品的认可。
E — 环保
我们在制造产品时，不忘密切关注大自然。我们不断寻找更加环保的制造方法。地球只有一个，让我们一起关注它。
F — 专为户外活动打造
ACG 秉持与自然和谐共处的设计理念。地球不是可以征服或驯服的生物，而是供我们畅快玩乐的地方。我们唯一能做的就是走向户外，亲近自然。地球仍是我们的家园。一起行动吧。
A — 专为各种天气条件设计，测试和制造。适合户外使用。
ACG 代表 All Conditions Gear。我们的理念是“专为各种天气条件设计，测试和制造。适合户外使用。”无论你是从未体验过徒步旅行，还是经验丰富的野外向导，我们所做的一切都是为身处户外的你打造合适的装备。
B — 基于地点的叙事手法
每一季，我们都会前往不同的地方，与大自然亲密接触。丛林、沙漠、火山和苔原，我们寻找灵感的足迹遍布各地，百无禁忌。
C — 从地球汲取设计灵感
我们的产品基于地球环境而制造，因此我们在户外时，会关注促进设计改进的环境条件。穿梭崎岖山脉地形，抓地力必不可少。丛林的闷热湿气幻化为透气网眼布。黑沙海滩为鞋款注入设计灵感，让你尽情享受户外乐趣。
D — 产品测试
我们如何打造出符合 ACG 标准的装备？在你穿入之前，我们会走遍全球，在各种天气条件下对产品进行测试。品牌标志代表我们对产品的认可。
E — 环保
我们在制造产品时，不忘密切关注大自然。我们不断寻找更加环保的制造方法。地球只有一个，让我们一起关注它。
F — 专为户外活动打造
ACG 秉持与自然和谐共处的设计理念。地球不是可以征服或驯服的生物，而是供我们畅快玩乐的地方。我们唯一能做的就是走向户外，亲近自然。地球仍是我们的家园。一起行动吧。