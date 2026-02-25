新一季中超联赛系列

2026 赛季上海申花主场球迷版
2026 赛季上海申花主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
2026 赛季上海申花客场球迷版
2026 赛季上海申花客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
Nike Dunk Low Unlocked By 上海申花
Nike Dunk Low Unlocked By 上海申花 专属定制运动鞋
¥999
2026 赛季成都蓉城主场球迷版
2026 赛季成都蓉城主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
Nike Air Max 95 By 成都蓉城
Nike Air Max 95 By 成都蓉城 专属定制女子运动鞋
¥1,249
2026 赛季北京国安主场球迷版
2026 赛季北京国安主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
2026 赛季北京国安客场球迷版
2026 赛季北京国安客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
¥529
Nike Air Force 1 Low By 北京国安
Nike Air Force 1 Low By 北京国安 专属定制运动鞋
¥949
2026 赛季上海海港主场球迷版
2026 赛季上海海港主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
售罄
¥529
Nike Air Max Plus By 上海海港
Nike Air Max Plus By 上海海港 专属定制运动鞋
¥1,249
2026 赛季浙江队主场球迷版
2026 赛季浙江队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
2026 赛季大连英博主场球迷版
2026 赛季大连英博主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
2026 赛季天津津门虎主场球迷版
2026 赛季天津津门虎主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
2026 赛季山东泰山主场球迷版
2026 赛季山东泰山主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥529
2026 赛季山东泰山足球俱乐部
2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Anthem 男子速干加绒夹克
¥699
2026 赛季山东泰山足球俱乐部
2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣
¥429
2026 赛季上海申花足球俱乐部
2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Anthem 男子速干加绒夹克
¥699
2026 赛季上海申花足球俱乐部
2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣
¥429
2026 赛季上海申花足球俱乐部
2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro 男子速干运动夹克
¥629
2026 赛季上海申花足球俱乐部
2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike Club 男子套头连帽衫
售罄
¥499
2026 赛季上海海港足球俱乐部
2026 赛季上海海港足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Anthem 男子速干加绒夹克
售罄
¥699
2026 赛季成都蓉城足球俱乐部
2026 赛季成都蓉城足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Anthem 男子速干加绒夹克
¥699
2026 赛季上海申花主场球迷版
2026 赛季上海申花主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥429
2026 赛季上海申花客场球迷版
2026 赛季上海申花客场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣
¥429