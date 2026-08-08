设计揭秘：ACG Crater Lake

这就是俄勒冈州南部火山口湖的起源。但现在，让我们先回过头来做个介绍。火山口湖是 ACG 将带领你探索的另一个自然奇观，也是 ACG 2021 年全新春季系列的灵感来源。我们不需要长途跋涉就能来到火山口湖，但是一想到它的起源，望着澄澈的湖水，我们不禁有一种时光倒流的感觉。我们希望 ACG 的全新系列也能引起你的共鸣。



现在，话题回到这座火山，它名叫马扎马火山 (Mount Mazama)，在大约 7,700 年前发生大爆发，永久地改变了太平洋西北地区的地貌。这次爆发形成了所谓的破火山口，也就是一块锅状凹陷区域，位于原本火山所在位置的下方。尽管这里本身并不是真正的火山口，但火山口湖的确因此而得名。2021 年春季的几个图案设计便是以 Mazama 命名，并从破火山口的独特形状中汲取设计灵感。