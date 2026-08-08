设计揭秘：ACG Crater Lake

设计揭秘：俄勒冈州火山口湖
火山口湖并非由小行星、彗星或流星撞击而成。等等，别急着离开，想想有什么比太空陨石还要酷？一座高 3658 米、在大约 8,000 年前爆发并塌陷的火山够酷吗？没错，太酷了。
这就是俄勒冈州南部火山口湖的起源。但现在，让我们先回过头来做个介绍。火山口湖是 ACG 将带领你探索的另一个自然奇观，也是 ACG 2021 年全新春季系列的灵感来源。我们不需要长途跋涉就能来到火山口湖，但是一想到它的起源，望着澄澈的湖水，我们不禁有一种时光倒流的感觉。我们希望 ACG 的全新系列也能引起你的共鸣。
现在，话题回到这座火山，它名叫马扎马火山 (Mount Mazama)，在大约 7,700 年前发生大爆发，永久地改变了太平洋西北地区的地貌。这次爆发形成了所谓的破火山口，也就是一块锅状凹陷区域，位于原本火山所在位置的下方。尽管这里本身并不是真正的火山口，但火山口湖的确因此而得名。2021 年春季的几个图案设计便是以 Mazama 命名，并从破火山口的独特形状中汲取设计灵感。
马扎马火山爆发的场面一定非常壮观。喷发形成的浮岩和火山灰能飘行极远的距离，甚至在格陵兰岛都发现了马扎马火山灰的颗粒。总共有超过 259 万平方公里的区域被覆盖在至少 1 毫米厚的火山灰下。岩浆从地表之下 4.8 公里处的巨大岩浆库中喷涌而出，造成此次火山爆发，随后火山迅速塌陷，最终形成破火山口。
这便形成了现在的火山口湖区域。不过，是什么造就了这座湖泊的如此美景呢？火山口湖的形成时间相对较短，只用了大约 250 年，雨水和降雪让火山口湖达到了现在的水位。自那时起，大自然就用她百试不爽的戏法，通过降水和蒸发来维持完美的平衡。而且因为没有其他湖泊等水体流入火山口湖，湖里也就没有沉积物，这使得它全年澄澈、湛蓝。我们在这一季的多款单品中融入了这种蓝色调，其中包括 Watchman Peak 钓鱼胶囊系列。
钓鱼？是的，你没看错。但火山口湖里怎么会有鱼？鱼不会凭空出现。的确如此，其实鱼是养殖在湖里的，这最早开始于大约 130 年前，现在湖里养殖了大量的红大麻哈鱼和虹鳟鱼。你可以在火山口湖及周边的溪流钓鱼，甚至还可以在巫师岛的码头上垂钓。
糟糕，我们还没有介绍巫师岛，你肯定对巫师岛充满兴趣。那么，首先想象一个形似巨大巫师帽的岛屿，就像是画在货车侧面的那种。这座岛屿是由火山在大爆发后排出的滚热火山渣堆积而成，也就是所谓的火山渣锥，而巫师岛被认为是世界上最美丽的火山渣锥。虽然巫师岛上没有居民，但你可以乘船上岛，徒步游玩。我们同样也在这一系列中融入了巫师岛的元素。
科学家们认为由于火山口湖底部的水热活动，马扎马火山可能会再次爆发。在上次的“大爆发”之后，湖底曾发生过一些规模较小的火山活动。春天已经来临，但我们也应该保持警惕，自然环境瞬息万变，决不能掉以轻心。这就是为什么这一系列被命名为 All Conditions Gear，也是我们致力于打造可驾驭各种环境的出众单品的原因。