型录指南：全新ACG冬日系列
先寻找灵感，再开始创作，这就是我们的设计过程。这一季，我们跟随灵感来到了俄勒冈州的史密斯巨岩，在那里为全新系列寻找设计创意并穿着产品进行实地测试。史密斯巨岩的元素在该系列的长裤、夹克、T恤和运动鞋单品中都得到了体现，而那里的天然砂岩奇石也为该系列的设计奠定了基调。我们以夹克的名字致敬那里的崎岖小径，通过 GORE-TEX 面料、PrimaLoft 和凸起的橡胶再现在这趟灵感之旅中体验到的各种元素。“在地球设计、测试并制造”，当你看到这句话，就会明白它就是我们设计过程的写照。
干爽外层——ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 女子夹克；保暖夹层——ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK 女子可收纳保暖夹克；下装——ACG SMITH SUMMIT CARGO 女子长裤；运动袜——ACG KELLY RIDGE 中筒运动袜；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
干爽外层——ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK 男子可收纳保暖夹克；保暖夹层——ACG WOLF TREE 男子摇粒绒套头衫；下装——ACG TRAIL 男子长裤；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
打底衣——ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T 长袖上衣；下装——ACG TRAIL 女子长裤；运动袜——ACG KELLY RIDGE 中筒运动袜；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
干爽外层——ACG 4TH HORSEMAN 男子夹克；打底衣——ACG EARTH PERFORMANCE 女子长袖上衣；下装——ACG SMITH SUMMIT CARGO 男子长裤、ACG TRAIL 男子长裤；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件——ACG ULTRAROCK 围脖；保暖夹层——ACG EARTH PERFORMANCE 女子长袖上衣；下装——ACG SMITH SUMMIT CARGO 男子长裤；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
运动帽——ACG 三合一针织帽，干爽外层——ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 男子夹克，保暖夹层——ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK 男子可收纳保暖夹克，下装——ACG TRAIL 男子长裤，鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
干爽外层——ACG 4TH HORSEMAN 男子夹克；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
保暖夹层——ACG WOLF TREE 女子摇粒绒圆领上衣；下装——ACG WOLF TREE 女子摇粒绒长裤；配件——ACG KARST SMIT；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
干爽外层——ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 女子夹克；保暖夹层——ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK 女子可收纳保暖夹克；下装——ACG SMITH SUMMIT CARGO 女子长裤；运动袜——ACG KELLY RIDGE 中筒运动袜；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件——ACG ULTRAROCK 围脖；打底衣——ACG GIFT SHOP PERFORMANCE 长袖上衣；下装——ACG SMITH SUMMIT CARGO 男子长裤；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件——ACG ULTRAROCK 围脖；保暖夹层——ACG 男子针织圆领上衣；下装——ACG WOLF TREE 男子摇粒绒长裤、ACG SMITH SUMMIT CARGO 男子长裤；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
打底衣——ACG ULTRAROCK 女子短袖刺绣T恤；下装——ACG TRAIL 女子长裤；鞋款——NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX