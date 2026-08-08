先寻找灵感，再开始创作，这就是我们的设计过程。这一季，我们跟随灵感来到了俄勒冈州的史密斯巨岩，在那里为全新系列寻找设计创意并穿着产品进行实地测试。史密斯巨岩的元素在该系列的长裤、夹克、T恤和运动鞋单品中都得到了体现，而那里的天然砂岩奇石也为该系列的设计奠定了基调。我们以夹克的名字致敬那里的崎岖小径，通过 GORE-TEX 面料、PrimaLoft 和凸起的橡胶再现在这趟灵感之旅中体验到的各种元素。“在地球设计、测试并制造”，当你看到这句话，就会明白它就是我们设计过程的写照。