ACG 2021 年春季：俄勒冈州火山口湖

本季的设计重点在于找寻奇妙元素，而令人一见倾心的俄勒冈州火山口湖，正是这样的奇妙所在。这座北美最深的湖泊所呈现的壮丽靛蓝色调，已经让人沉醉不已，但湖面之下的鬼斧神工却更令人叹为观止。为了打造新年里的第一个系列，我们相信自己的直觉，并延续了为人熟知且喜爱的叠搭设计。GORE-TEX Misery Ridge 夹克、Polartec Wolf Tree 套头衫以及 PrimaLoft Rope de Dope 马甲都采用了全新配色，Mountain Fly 鞋款的高度也有所降低，更有Wizard Island 连帽衫等新品等你来选购。奇妙魅力，尽在 ACG 系列。