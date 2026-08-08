比较是人类的天性，我们总是在和别人比较。我们从小就被社会教育要不断追求更多的东西。这些想法都会扼杀感恩之心，妨碍我们对已拥有的一切心怀感激，也妨碍我们认真踏实地过好当下的生活。



事实上，我们一直都免费享受着最重要的东西。如果你满怀沮丧、挫败、愤怒，认为生命中没有一丝一毫事物值得你感激，那么请好好呼吸一次，有意识地做一个专注的深呼吸。只要你重复这个过程，你就会懂得呼吸都是多么值得感激的一件事。



想要保持长久的感恩之心，请每天写下让你感激的三件事。它们不需要有多么惊天动地，锻炼身体、享用美味餐点或是和重要的人一起散步都可以算。如果你每天都去做这件小事，或许最终会产生令人难以置信的效果。研究表明，每天写下心存感激的三件事，能够大大提高人们的整体幸福感。



只要这项研究启发了你去思考感恩之心，它就产生了巨大的意义。当你心怀感恩的时候，你就很难感到沮丧。你还可以每天写一写感恩日记，着眼于自己所拥有的东西并对此感恩，而不要汲汲营营于未得之物，此外你还可以留意一下，你要用多久时间去发现值得感恩的新事物。