Nike Air Max Day 2025：Air Max Dn8 超能登场
产品新闻
深入探索 Air Max 系列全新力作，庆祝 Air Max Day。
亮点揭秘
- Air Max Day（3 月 26 日）是 Nike Air 年度盛典。
- 为庆祝 Air Max Day 2025，Nike 推出开创 Air 技术未来的全新力作——Air Max Dn8。
- Nike Air Max Dn8 将于 2025 年 3 月 6 日通过 nike.com 和 Nike 零售商店发售，提供成人和青少年尺码。全新配色将于 3 月 26 日推出。
- Nike Air Max Dn8 将推出亲子全尺码（详见下文）。
经久耐穿，满载回忆
留下美好回忆的，不只是鞋款本身， 更是鞋款所承载的故事。
Air Max Day 旨在向 Air Max 系列鞋款所创造的美好回忆、非凡时刻以及定义各世代的经典风格致敬。 自 2014 年以来，每年的这一天都会开展庆祝活动，纪念 Air Max 对球鞋爱好者的深远影响。 几乎每一年，Nike 都会推出革新之作，沿袭经典设计，推动 Air Max 迈向未来。
2025 年，万众瞩目的焦点就是 Air Max Dn8。 无论是重温难忘的外出之夜，还是留下新的美好回忆，Air Max Dn8 都能为你缔造非凡体验。
Nike 创意团队着手设计新一代 Air Max 时，希望打造出一款兼具高性能和耐穿性的鞋款，让穿着者始终展现上佳状态。
Dn8 这款鞋能让队友隔着街就能注意到你的到来；能让你扬起精神，自信奔赴第一次约会；还能让你在深夜乘地铁回家时忍不住欣赏一番。 Dn8 融入活力配色和可视 Air 气囊，无论侧面还是鞋底，都能让吸睛指数瞬间拉升。
男子运动服装首席设计师 Jonathan Kosenick 表示：“在设计 Dn8 时，我们一直在思考，是什么让我们热爱的经典 Air Max 款式如此出色，那就是：这双鞋可以让你随穿随走，无论一天中遇到怎样的情况，这双鞋不仅能满足你的基本需求，更会超出预期。”
Dn8 不仅向过往致敬，也为新生代创造美好回忆。 Dn8 从活力澎湃的夜生活、都市环境和自我表达中汲取灵感，采用醒目配色和亮眼设计，展现当代文化魅力。
鞋款侧边融入斜切设计，让人联想到感叹号，各气囊（该鞋款的关键创新设计）则恰似感叹号下面的那个点。 每一处斜切设计都充满动感，演绎速度和推进力的视觉语言，象征鞋款所带来的灵动感受。 醒目霓虹色调结合活力装饰，令人联想起俱乐部的炫彩灯光。
自问世以来，Air Max 及其活力配色定义了一代又一代的穿着者，以此向个人风格的非凡力量致敬。 无论是随心穿搭还是盛装打扮，Dn8 都能轻松驾驭，时刻助你彰显前卫风范。 2025 年春季，Dn8 将陆续推出 14 款配色，你可选择契合自己的配色，演绎属于你的故事。
Nike 对创新的不懈追求是 Dn8 的核心设计理念。 Air Max 始于对出众性能的追求，正如早期 Air Max 广告所言：“非凡缓震，永无止境”。传奇仍在延续。 双压力 Air 缓震配置采用 8 个气柱，塑就出众回弹脚感，让你舒适畅动。
“这款鞋带来澎湃回弹脚感，将 Nike 高性能鞋款的科技理念注入日常穿着的鞋款之中。”
Jon Kosenick
Nike 男子运动服装首席设计师
你的传奇，由此开启
数十年来，Air Max 不断突破创新，将高性能运动鞋打造成文化标杆。 Dn8 沿袭经典设计，塑就个人专属风格。 它不仅仅是一款运动鞋， 而是生活的一部分， 和你一同创造了一个个非凡时刻。
现在，你准备穿着它去向哪里？ 更重要的是，它会带你领略怎样的精彩？
Air Max Day 最后要点
Air Max 于 1987 年正式推出，现已成为高性能和文化创新的象征。 Air Max 1 以革命性的外观和质感结合灵感源自巴黎蓬皮杜中心的可视 Air 缓震配置，为数十年的实验创新揭开序幕，重新定义运动鞋的风貌。 Air Max Dn8 延续传统，承袭 Air 经典设计的同时不断突破边界。
Air Max Dn8 'Hyper Pink' 已于 2025 年 2 月 6 日通过 SNKRS 发售。首款常规配色将于 2025 年 3 月 6 日通过 nike.com 面向全球发售。 其他男款、女款和儿童款配色将于未来几周陆续推出。
Nike Air Max Dn8 采用新一代技术，缔造舒适非凡的穿着体验，塑就能创造美好回忆的出众版型，不仅延续 Air Max 传奇，更推动 Air Max 迈向未来。