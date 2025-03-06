Nike Air Max Day 2025：Air Max Dn8 超能登场

Nike 创意团队着手设计新一代 Air Max 时，希望打造出一款兼具高性能和耐穿性的鞋款，让穿着者始终展现上佳状态。

Dn8 这款鞋能让队友隔着街就能注意到你的到来；能让你扬起精神，自信奔赴第一次约会；还能让你在深夜乘地铁回家时忍不住欣赏一番。 Dn8 融入活力配色和可视 Air 气囊，无论侧面还是鞋底，都能让吸睛指数瞬间拉升。

男子运动服装首席设计师 Jonathan Kosenick 表示：“在设计 Dn8 时，我们一直在思考，是什么让我们热爱的经典 Air Max 款式如此出色，那就是：这双鞋可以让你随穿随走，无论一天中遇到怎样的情况，这双鞋不仅能满足你的基本需求，更会超出预期。”

Dn8 不仅向过往致敬，也为新生代创造美好回忆。 Dn8 从活力澎湃的夜生活、都市环境和自我表达中汲取灵感，采用醒目配色和亮眼设计，展现当代文化魅力。