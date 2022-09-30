哪种紧身裤适合训练时穿着

如何挑选理想的训练紧身裤
选购指南
一条拥有合适的款式、贴合度和功能特点的紧身裤能为你带来舒适非凡的穿着体验，让你心仪不已，穿上就不想脱下。跟随以下指南，了解如何找到理想的训练紧身裤。
市面上有非常多的紧身裤和训练紧身裤。 种类繁多， 琳琅满目， 让你眼花缭乱。 本指南旨在助你轻松了解在各种场合分别适合穿着哪种紧身裤。 Nike 紧身裤可助你攻克训练挑战或提升休闲格调。 其中有些甚至能兼顾这两个方面。
那么，哪种紧身裤才适合你呢？ 以下建议可以帮助你做出决定。
掌握术语
在寻找合适的训练紧身裤之前，最好先了解一些基本术语。 这样更容易缩小搜索范围，并能确保你找到适合自己的紧身裤。
腰型
腰型，即裤腰落在身体上的位置。 想一想当紧身裤的裤腰落在腰部什么位置时，你感到最舒适。你的选择通常在以下两者之间。
- 中腰紧身裤，裤腰落在肚脐处或刚好低于肚脐
- 高腰紧身裤，裤腰落在肚脐处或肚脐上方
贴合度
紧身裤的贴合度与其加压程度相关。 加压程度是用来明确紧身裤贴合感强弱的术语。 对贴合度的选择通常取决于你穿着紧身裤的场合。 如果是训练紧身裤，你可能会希望它更加贴身；但如果你想搭配一套休闲造型，你可能会希望紧身裤的加压程度较低一些。 你的两种主要选择是：
- 高度加压的紧身版型。 此类紧身裤会为你带来出众支撑感受，紧身效果绝不马虎。 如果你偏好加压程度较轻却又更加舒适贴合的穿着体验，不妨选择大一码的紧身裤。
- 标准版型可提供轻度加压效果，同时又能以舒适合身的标准尺码妥帖包覆身体。
长度
该术语有关于长裤的长度，以及裤脚落于大部分人身上的位置。 如果你的体型偏小或腿比较长，标准长度可能并不完全适合你，但已经很接近理想长度。
有时，最好的做法是在衣橱里添置各种长度的紧身裤。 这不仅让你在不同天气拥有多种选择，还可以试出自己偏好的长度。 你可以从以下款式中选择：
- 七分裤，长度刚好过膝
- 3/4 长度或中长紧身裤，长及小腿中部
- 九分紧身裤，长至脚踝上方
- 全长紧身裤，长及脚踝
Luxe
这类紧身裤涵盖范围较广，难以用一个简单的定义进行归纳。 其中包括融入升级细节、以优质材料打造的紧身裤。 Luxe 紧身裤往往百搭实穿，因而成为训练紧身裤中的理想之选。 无论是跑步、健身训练、瑜伽，还是休闲放松，皆适宜穿着。
不仅要认准导湿速干、高端防透的柔软面料， 还应选择配有口袋的款式，而且口袋最好不止一个。
针对你参加的活动挑选最合适的训练紧身裤
在考虑好想要的功能特点后，下一步就是确定穿着场合。 有些紧身裤专为你喜爱的活动而设计，而 Nike 紧身裤则可助你驾驭各类活动。
跑步紧身裤
即使对跑步新手来说，目标也不应低于每周 3 到 6 公里。 这并非易事，但无论征途多远，你的训练紧身裤都应发挥出色的性能。
Nike 跑步紧身裤以出色设计满足你的各种需求，在有效避免摩擦的同时，助你尽情冲刺、自在步行、舒心慢跑，或是创造个人跑步新纪录。 这类紧身裤拥有你想要的一切功能特点，包括：
- 防移位设计，可在数公里的跑步征程中保持裤身稳固
- 精心配置的透气区域，塑就理想透气性能
- 反光设计元素，提高安全性
- 多口袋设计，可在跑步时解放双手
大部分 Nike 跑步紧身裤采用中腰设计，搭配抽绳腰部，可供自主调节贴合度。 长距离跑者应选择配有多个口袋的透气紧身裤。 如果你是追求速度的短跑选手，请认准顺滑面料和宽版腰部设计，这有助你在疾速奔跑时保持舒适。
健身紧身裤
如果你要穿着训练紧身裤去健身房，那么你需要一条稳固不移位的紧身裤来助你从容自信地完成推、拉、弓箭步、深蹲、弯腰和转身动作。 Nike 训练紧身裤采用高腰版型搭配口袋设计，有各种贴合度和长度可供选择，有助你在运动时保持灵活自如。
无论是举铁、使用有氧健身器材，还是上瑜伽课，Nike 紧身裤都能顺应你身体的运动方式。
Nike Yoga 长裤采用柔软非凡的面料，搭配舒适高腰设计。Nike Infinalon 面料令这款长裤拥有恰到好处的弹性、强度和轻柔加压效果。 Infinalon 的厚度是氨纶的一半，但强度却是氨纶的两倍，因而可助你驾驭各种瑜伽体式。
如果你每天都坚持挥汗如雨、挑战自我极限的严苛训练，那么 Nike Pro 训练紧身裤正是你的运动好搭档。 其腰部稳固不移位，小腿处融入导湿速干面料和透气网眼布，有助身体保持清凉干爽。 这类紧身裤柔软有弹性，可助你随心畅练，达成目标。
运动休闲紧身裤
运动服已成为时尚的主要潮流，并从健身房走进了日常生活中的各种场合。 堪称出门跑腿或与朋友休闲聚会的理想之选。 这类紧身裤虽然被称作运动型紧身裤，但同样也是秀出型潮风范或休闲放松的不错选择（许多人更喜欢休闲放松）。
运动型紧身裤不仅舒适有弹性，还让你有机会搭出时髦风范。 你常常能在这类紧身裤上看到醒目配色和精美印花。 功能之外不乏长处的设计，为你带来乐趣十足的穿着体验。 而且你也可以在这个类别中找到更多加压程度较小的标准版型紧身裤。
找到理想贴合度
你已经确定理想紧身裤的款式及所需功能特点，现在是时候找到合适的贴合度了。 即使训练紧身裤为高度加压，也应为你缔造舒适的穿着感受。 因此在试穿时，可以通过几个简单的测试来检查紧身裤是否合身：
- 尺码测试：如果紧身裤舒适贴合，则应该能够于腰部和脚踝处将一根手指舒适地放在紧身裤和身体之间。 如果能放入超过一根手指，则可以选择小一码。 但如果连放入一根手指的空间都没有，那么你就需要选择大一码。
- 深蹲测试：在脱掉紧身裤之前，不妨做一下深蹲来测试贴合度。 紧身裤要具备防透效果，腰部应稳固不移位。如果腰部滑落，可尝试小一码。 如果紧身裤变得透明（能透过紧身裤看到皮肤或内搭），可尝试大一码。 确保你在光线明亮且有镜子的地方进行深蹲测试，以便轻松观察紧身裤是否防透。
即使是在网上订购紧身裤，也要确保在不合身或不合意的情况下可以退换货。 在肌肉酸痛或气喘吁吁时，训练紧身裤也应令你感到舒适和自信。
尝试多种款式、贴合度和长度
训练服永远都不嫌多。 不妨为各种活动准备多条不同的紧身裤，这样，在你参与不同活动时，都会有一款合适的紧身裤助你成就出色表现。