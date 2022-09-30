哪种紧身裤适合训练时穿着

在寻找合适的训练紧身裤之前，最好先了解一些基本术语。 这样更容易缩小搜索范围，并能确保你找到适合自己的紧身裤。

腰型

腰型，即裤腰落在身体上的位置。 想一想当紧身裤的裤腰落在腰部什么位置时，你感到最舒适。你的选择通常在以下两者之间。

中腰紧身裤，裤腰落在肚脐处或刚好低于肚脐

高腰紧身裤，裤腰落在肚脐处或肚脐上方

贴合度

紧身裤的贴合度与其加压程度相关。 加压程度是用来明确紧身裤贴合感强弱的术语。 对贴合度的选择通常取决于你穿着紧身裤的场合。 如果是训练紧身裤，你可能会希望它更加贴身；但如果你想搭配一套休闲造型，你可能会希望紧身裤的加压程度较低一些。 你的两种主要选择是：

高度加压的紧身版型。 此类紧身裤会为你带来出众支撑感受，紧身效果绝不马虎。 如果你偏好加压程度较轻却又更加舒适贴合的穿着体验，不妨选择大一码的紧身裤。

标准版型可提供轻度加压效果，同时又能以舒适合身的标准尺码妥帖包覆身体。

长度

该术语有关于长裤的长度，以及裤脚落于大部分人身上的位置。 如果你的体型偏小或腿比较长，标准长度可能并不完全适合你，但已经很接近理想长度。

有时，最好的做法是在衣橱里添置各种长度的紧身裤。 这不仅让你在不同天气拥有多种选择，还可以试出自己偏好的长度。 你可以从以下款式中选择：

七分裤，长度刚好过膝

3/4 长度或中长紧身裤，长及小腿中部

九分紧身裤，长至脚踝上方

全长紧身裤，长及脚踝

Luxe

这类紧身裤涵盖范围较广，难以用一个简单的定义进行归纳。 其中包括融入升级细节、以优质材料打造的紧身裤。 Luxe 紧身裤往往百搭实穿，因而成为训练紧身裤中的理想之选。 无论是跑步、健身训练、瑜伽，还是休闲放松，皆适宜穿着。

不仅要认准导湿速干、高端防透的柔软面料， 还应选择配有口袋的款式，而且口袋最好不止一个。