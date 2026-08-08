你肯定希望训练的时候天朗气清、阳光明媚，但这样的好运不常有。 天气变幻莫测，无论是微风细雨还是倾盆大雨，都可能会令你手足无措。 但是，雨天不应该成为阻碍你训练的绊脚石。

而且你会发现，你可能很喜欢在雨中奔跑，因为你会体验到凉爽无比、一骑绝尘的感觉。 进行室内比赛时，专为雨天跑步设计的装备可以帮助你提升速度与耐力。

下面为你详细列出了适合雨天的服装、鞋类及其他装备，助你在雨天也能畅享干爽体验，成就出色表现。