室内训练计划，为儿童运动指导加持

现在，你已经是一名居家训练专业人士。但是为了让你保持训练动力，我们与 Made to Play 携手合作，将针对儿童训练的优质建议悉数奉上。遵循这些建议，即便孩子们待在室内的时间再长，他们也会拥有更加健康、更加快乐的生活。阅读我们的儿童训练 6C 原则，让你的家人加入到全球 1600 万儿童的大家庭当中，与 Made to Play 共同保持活力，彰显自我。