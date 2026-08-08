儿童居家指导

运动
最近更新：2020年5月26日

By Nike Training

室内训练计划，为儿童运动指导加持

恪守 6C 指导原则，让孩子充满活力。

现在，你已经是一名居家训练专业人士。但是为了让你保持训练动力，我们与 Made to Play 携手合作，将针对儿童训练的优质建议悉数奉上。遵循这些建议，即便孩子们待在室内的时间再长，他们也会拥有更加健康、更加快乐的生活。阅读我们的儿童训练 6C 原则，让你的家人加入到全球 1600 万儿童的大家庭当中，与 Made to Play 共同保持活力，彰显自我。

  1. 充满自信，热力开练
    借助训练后“自我评估”回顾和成就记录，让孩子对于自己掌握的能力愈发自信。制作一张记录表，粘在冰箱上，努力训练就奖励几颗金色星星——为何不尝试一下这种方法呢？
  2. 鼓励参与
    分配角色和责任，让每个人都拥有参与其中的存在感。在游戏和训练中转换角色，让孩子们多些时间上场参与，少些时间在场下等待。
  3. 尽情庆祝！
    为努力、决心、协作和团队精神欢呼。坚持不懈与获得成就一样值得奖励。与队友击掌或鼓励一番，为团队做出自己的贡献，犯了错误也不要灰心气馁。
  4. 选择自己的冒险之旅
    提出问题，让孩子们自己做决定——让他们执掌当天的大权也未尝不可。让他们设计训练计划、编创舞蹈，或是让团队共同迎接挑战。
  5. 简洁明了
    遵循 80/20 训练方法：抽出 20% 时间讲述训练内容，其余 80% 时间进行训练。让孩子告诉你他们对训练成果的满意程度（从 1 到 5 进行打分），以便你调整并制订适合他们的训练计划。
  6. 积极沟通
    训练后聚在一起，让孩子们主导对话。不要像上课一样，因为这是畅所欲言的时间。

我们的 Made to Play 教练能够针对每项 6C 原则为你提供建议、技巧与秘诀，助你磨炼技能，自在训练。

我们的 Made to Play 教练能够针对每项 6C 原则为你提供建议、技巧与秘诀，助你磨炼技能，自在训练。

室内训练计划，为儿童运动指导加持, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

NIKE 全球精英教练携手 NIKE 全球特邀专家，为你带来全方位专业指导，助你保持健康与活力。

下载
室内训练计划，为儿童运动指导加持, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

NIKE 全球精英教练携手 NIKE 全球特邀专家，为你带来全方位专业指导，助你保持健康与活力。

下载

首次发布日期：2020年5月19日