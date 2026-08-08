室内训练计划，为儿童运动指导加持

儿童居家指导
运动
最近更新：2020年5月26日
By Nike Training
恪守 6C 指导原则，让孩子充满活力。
现在，你已经是一名居家训练专业人士。但是为了让你保持训练动力，我们与 Made to Play 携手合作，将针对儿童训练的优质建议悉数奉上。遵循这些建议，即便孩子们待在室内的时间再长，他们也会拥有更加健康、更加快乐的生活。阅读我们的儿童训练 6C 原则，让你的家人加入到全球 1600 万儿童的大家庭当中，与 Made to Play 共同保持活力，彰显自我。
- 充满自信，热力开练
借助训练后“自我评估”回顾和成就记录，让孩子对于自己掌握的能力愈发自信。制作一张记录表，粘在冰箱上，努力训练就奖励几颗金色星星——为何不尝试一下这种方法呢？
- 鼓励参与
分配角色和责任，让每个人都拥有参与其中的存在感。在游戏和训练中转换角色，让孩子们多些时间上场参与，少些时间在场下等待。
- 尽情庆祝！
为努力、决心、协作和团队精神欢呼。坚持不懈与获得成就一样值得奖励。与队友击掌或鼓励一番，为团队做出自己的贡献，犯了错误也不要灰心气馁。
- 选择自己的冒险之旅
提出问题，让孩子们自己做决定——让他们执掌当天的大权也未尝不可。让他们设计训练计划、编创舞蹈，或是让团队共同迎接挑战。
- 简洁明了
遵循 80/20 训练方法：抽出 20% 时间讲述训练内容，其余 80% 时间进行训练。让孩子告诉你他们对训练成果的满意程度（从 1 到 5 进行打分），以便你调整并制订适合他们的训练计划。
- 积极沟通
训练后聚在一起，让孩子们主导对话。不要像上课一样，因为这是畅所欲言的时间。
我们的 Made to Play 教练能够针对每项 6C 原则为你提供建议、技巧与秘诀，助你磨炼技能，自在训练。
我们的 Made to Play 教练能够针对每项 6C 原则为你提供建议、技巧与秘诀，助你磨炼技能，自在训练。