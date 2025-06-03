最近更新：2025年5月12日
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跑鞋的后跟-足尖高差（有时也称为落差）是通过测量后跟与前足的堆叠高度（足部与地面的距离），再用后跟高度减去前足高度得来的。高差越大，跑鞋的缓震程度越高；高差越小，跑鞋的自然赤足脚感越强。

首次发布日期：2025年4月1日