三个秘诀，活出这一刻的精彩
训练与营养秘诀
最近更新：2020年5月20日
Branden Collinsworth
放松精神，摆脱生活中的各种琐事，重新聚焦自己。
如今，关注力太容易丢失。在日常生活中，我们每天都会接触到来自各种渠道的繁杂信息，例如当前世界形势、各种电子媒体信息以及工作和人际交往见闻等等。各类信息纷纷扰扰令我们不知所措，使我们脱离当下。
好在一些简单的专注方法可助你重新掌控局面，令你迅速变得平和淡定，实现自我赋能。下次需要集中注意力或训练敏锐度时，你可以尝试以下方法之一：
- 有针对性地呼吸一分钟。我向客户多次强调过呼吸的重要性，这是有充分理由的：呼吸对于即刻改变心态非常有效。我们需要不断适应新常态，身处这样的世界，像呼吸这样的简单动作仍能产生重大影响，真是令人不可思议。花一分钟，深吸一口气，再将其吐出，每次呼吸分别持续约五秒钟。将注意力完全集中于你的呼吸和气流进出的声音上。
- 重新找回自己。一天中的大部分时间里，提示和信息从各方源源不断地涌向我们，让我们不堪其扰。好消息是，我们一直都可以选择关掉提示，休整自己。尝试与所有设备断联，花几分钟时间让自己静下心来，细致入微地感受周围的一切（气味、声音、颜色），心无旁骛地享受当下。像这样进行专注力训练，只需短短几分钟，就能立即让自己平静下来，回到当下。
- 重复鼓舞人心的箴言。大声宣告个人计划可立即令你精神焕发，把握当下。当我需要集中精力时，我会重复对自己说：“为满意结果全力以赴。”对我来说，这意味着当我在训练、瑜伽练习、处理业务甚至和亲人相处过程中遇到挫折并一度想放弃时，我就会提醒自己我的水平不止如此。我有能力获得更多成就，而且逆境的另一面充满魅力。为此，要想出一个能与自己强烈共鸣的积极口号，这句话要植根于关心与爱并且积极有活力。每当你想退缩时，请在脑海中重复这句话，甚至大声将其喊出。
请记住，虽然你无法掌控周遭的一切，但可以控制自己的行动。这些方法看似简单，但在这种简单中蕴含着强大的力量。很快你就会发现，自己可以轻松迅速、坚持不懈地使用这些方法，把握当下的生活并积极应对。