Nike Football x LEGO® 儿童系列，为足球运动添乐趣
产品新闻
Nike 足球 与 LEGO 集团携手推出活力儿童系列，致敬足球文化，并以好玩有趣的 LEGO® 风格重新演绎 Nike 人气足球鞋、经典 Air Max 95 运动鞋，以及足球套装和运动服饰。
- Nike 足球 x 乐高® 联名系列专为孩子们打造，包含趣味十足的足球鞋，以及灵感源自足球运动的鞋款与服饰。该系列从乐高积木的创意世界中汲取灵感，融入大胆醒目的配色、妙趣横生的图案，以及吸睛的动物纹路，充满奇思妙想。
- 该系列涵盖 Jr. Mercurial 和 Jr. Tiempo Streetgato 专属童鞋款足球鞋、专为儿童改良设计的两款全新 Air Max 95、足球装备，以及灵感源自足球运动的运动服饰。
- 联名款球衣和短裤搭载了 Nike 强大的 Aero-FIT 凉爽科技，助力孩子们时刻保持酷爽干爽；全新 Mercurial 足球鞋则注入了专为疾速而生的性能科技。
- 该系列已于 2026 年 6 月 4 日正式发布，现已在全球 nike.com、LEGO.com 及指定零售店铺同步发售。
随着 2026 年盛夏足球热潮的席卷，孩子们现在也能加入这场狂欢了！全新 Nike x 乐高® 足球联名系列现已在全球瞩目发售。 Nike 与乐高集团的最新联手 ，为 Nike 足球装备注入了创意、趣味与源源不断的活力，鼓励孩子们通过明亮的色彩与大胆的设计，勇敢展现独一无二的自我。该系列将乐高的创新设计与 Nike 的运动性能科技巧妙融合，带来多款鞋类与运动服饰，无论你是小球迷、乐高迷，还是两者皆爱，都能在这里找到心仪之选。
作为品牌宣传片的一大亮点，乐高标志性的“小人仔”这次化身主角，纷纷换上了该系列全新的 Nike 足球装备，萌力登场。
“Nike 一直倡导充满创意、释放天性的足球运动，”Nike 品牌创意项目创意总监安德烈·西蒙斯（Andre Simmons）表示。“我们希望让孩子们记住，足球的本质就是快乐。而对于资深球迷来说，我们想唤醒他们最初的感动，那种看着自己喜爱的球员在场上创造不可思议奇迹时的纯粹喜悦。在这个系列里，每个人都能找到属于自己的那份热爱。”
Nike 足球 x 乐高® 联名系列都有哪些惊喜单品？
专为孩子们打造的联名系列精彩纷呈，涵盖两款不同类型的足球鞋、两款全新演绎的人气 Air Max 95 潮流运动鞋、足球装备、球衣、短裤、运动服饰及配件。
足球战靴
作为整个系列的瞩目焦点，这两款足球鞋专为儿童改良重塑，生动再现了 Nike 的两大经典鞋款。它们旨在鼓励新一代小球迷爱上这项运动，玩出自己的足球花样，同时尽情释放爱玩的天性和无限创意。
Jr. Mercurial Vapor Pro 与 Academy： Jr. Mercurial Vapor Pro 和 Academy 足球鞋专为疾速而生，自带吸睛光环。适合天然草地及多种户外场地。鞋身饰有乐高® 积木拼搭风的黑豹图案，提供艳粉配橙色 Swoosh、紫色配氖绿 Swoosh 两款高调配色。
Jr. 耐克天迫系列： Jr. 耐克天迫系列同样个性十足，采用橙、黑、白撞色设计，自带街头潮流气场。吸睛的乐高积木印花与金属元素质感细节交相辉映。与 Mercurial 不同，这款鞋 专为小场地和室内足球运动打造。
服装
易于搭配的足球装备与运动服饰，助力孩子们在绿茵场上时刻保持帅气型格，感受酷爽、舒适与自信。
Aero-FIT 比赛装备： 融入 Nike Aero-FIT 创新降温技术，助力孩子们在尽情畅玩一整天时，身体依然能保持酷爽与干爽。配套的球衣与短裤融入了美洲豹和箭毒蛙图案、乐高积木纹理以及幻彩徽章细节。乐高的创意触角还延伸至乐高小人仔元素，以及逼真如照片般的乐高积木印花。
Hollywood Keepers 守门员球衣： 凭借标志性的乐高积木风图案，这款专属球衣无疑是整个服饰系列中的明星单品。
运动生活服饰与配件：全新运动生活服饰与配件将在未来几周内陆续揭晓，令整个系列丰富且完整。
发售信息
Nike 足球 x 乐高® 联名系列已于 2026 年 6 月 4 日全球瞩目发售，现已登陆 nike.com、LEGO.com 及指定零售店铺，欢迎前往选购。
常见问题
Nike x 乐高® 联名系列包含哪些鞋款？
Nike 足球 x 乐高® 联名系列专为孩子们带来了两款全新足球鞋：Jr. Mercurial 与 Jr. 耐克天迫系列。此外，该系列还包含两款专为儿童尺码打造、全新演绎的经典 Nike Air Max 95 运动鞋。
什么是 Aero-FIT 科技？
应用于 Nike x 乐高联名球衣和短裤中的 Aero-FIT，是 Nike 的创新降温技术，旨在助你在挥汗如雨时依然保持酷爽与干爽。值得一提的是，这种精英级性能面料完全由纺织废料回收制成，对环境同样十分友好。
在哪里可以买到 Nike x 乐高® 足球联名系列？
你可以通过 nike.com、LEGO.com 以及指定的线下零售店铺购买 Nike x 乐高足球联名系列。
Nike x 乐高® 足球联名系列在美国以外的地区有售吗？
有售！本次 Nike 与乐高集团的联名系列面向全球发售。