随着 2026 年盛夏足球热潮的席卷，孩子们现在也能加入这场狂欢了！全新 Nike x 乐高® 足球联名系列现已在全球瞩目发售。 Nike 与乐高集团的最新联手 ，为 Nike 足球装备注入了创意、趣味与源源不断的活力，鼓励孩子们通过明亮的色彩与大胆的设计，勇敢展现独一无二的自我。该系列将乐高的创新设计与 Nike 的运动性能科技巧妙融合，带来多款鞋类与运动服饰，无论你是小球迷、乐高迷，还是两者皆爱，都能在这里找到心仪之选。

作为品牌宣传片的一大亮点，乐高标志性的“小人仔”这次化身主角，纷纷换上了该系列全新的 Nike 足球装备，萌力登场。

“Nike 一直倡导充满创意、释放天性的足球运动，”Nike 品牌创意项目创意总监安德烈·西蒙斯（Andre Simmons）表示。“我们希望让孩子们记住，足球的本质就是快乐。而对于资深球迷来说，我们想唤醒他们最初的感动，那种看着自己喜爱的球员在场上创造不可思议奇迹时的纯粹喜悦。在这个系列里，每个人都能找到属于自己的那份热爱。”