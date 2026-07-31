如何挑选适合你的 Nike 抓绒服：Studio Fleece 选购指南

Nike Studio Fleece 是专为女性打造的 Fleece 上衣和下装系列，兼顾舒适体验、百搭风格与日常穿着需求。产品提供轻量、中量和厚重三种面料厚度，方便你根据运动强度和天气变化灵活叠搭。整个系列三种厚度均采用一致的版型设计。

Nike 产品线管理高级经理 Jill Gonzalez 表示：“我们不仅关注产品表现，也同样重视穿着感受。通过精心打造面料与细节处理，为女性带来柔软、富有感官体验的穿着感受，正是我们的核心目标。”

Studio Sport 系列（Dri-FIT 与 Therma-FIT Fleece）则进一步丰富了产品矩阵，为追求运动表现的运动员提供兼具高性能与舒适体验的面料选择。