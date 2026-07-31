如何挑选适合你的 Nike 抓绒服：Studio Fleece 选购指南

如何挑选适合自己的 Nike Fleece：Studio Fleece 选购指南
选购指南
Nike Studio Fleece 提供轻量、中量和厚重三种厚度选择。无论你的生活方式如何，都能找到适合自己的款式。
要点速览
- Nike Studio Fleece 女款有三种厚度可供选择：轻量、中量和厚实，每种厚度都专为不同的保暖程度和活动场景而设计。
- 三种厚度均提供标准版型和宽松版型。
- 三种厚度均推出 Studio Fleece 成套搭配，可轻松打造从头到脚协调统一的造型。
- 日常叠穿建议选择轻量或中量款；天气寒冷时，可选择厚重款。
- 建议冷水机洗、低温滚筒烘干，帮助保持 Fleece 柔软触感，并延长面料使用寿命。
什么是 Nike Studio Fleece？
Nike Studio Fleece 是专为女性打造的 Fleece 上衣和下装系列，兼顾舒适体验、百搭风格与日常穿着需求。产品提供轻量、中量和厚重三种面料厚度，方便你根据运动强度和天气变化灵活叠搭。整个系列三种厚度均采用一致的版型设计。
Nike 产品线管理高级经理 Jill Gonzalez 表示：“我们不仅关注产品表现，也同样重视穿着感受。通过精心打造面料与细节处理，为女性带来柔软、富有感官体验的穿着感受，正是我们的核心目标。”
Studio Sport 系列（Dri-FIT 与 Therma-FIT Fleece）则进一步丰富了产品矩阵，为追求运动表现的运动员提供兼具高性能与舒适体验的面料选择。
Nike Studio Fleece 的三种厚度
每一种厚度都各有所长。以下内容将帮助你找到适合自己的选择。
厚重：极致保暖，廓形有型
气温下降时，厚重版 Studio Fleece 是理想之选。既可单穿，也可叠穿于风衣内，轻松打造富有层次感的造型。搭配紧身裤和你喜爱的 Nike 鞋款，演绎宽松连帽衫风格；也可选择成套穿着，轻松呈现协调统一的整体造型。
轻量：透气舒适，便于叠穿
轻量款 Fleece 专为灵活运动打造。不妨尝试短款 Fleece 搭配骑行短裤或瑜伽裤，非常适合热身、放松，或在组间休息时随手披上一件。它同样适合作为厚外套内层叠穿，不会增加厚重感。
Nike Studio Fleece 成套搭配让整体造型轻松统一。宽松连帽衫或圆领上衣可搭配同系列长裤，三种厚度均有提供。
Nike Studio Fleece 应该如何选择版型？
Nike Studio Fleece 尺码标准。如果想要标准版型，建议选择平时穿着的尺码。如果偏爱宽松造型，或计划叠穿（厚重款尤为常见），可以考虑选择大一码。如果要作为外套内层穿着，则建议选择平时尺码，以避免整体显得臃肿。三种厚度均采用一致的尺码体系。因此，如果中号的轻量款合身，那么中号的厚重款也会合身。
Nike 首席服装设计师 Claire Durfee 表示：“Studio Fleece 的设计在轻松穿着与精心考量之间取得平衡。我们不断打磨版型，让穿着感受自然舒适，同时从整体比例到每一处细节处理，都经过反复推敲。”
如何搭配 Nike Studio Fleece
Studio Fleece 适合日常各种场合。无论是去健身房、外出办事时叠穿，还是作为日常休闲穿着，都能轻松驾驭。以下是针对每种厚度的几种搭配创意。
厚重款
- 宽松连帽衫搭配紧身裤和靴子
- 叠穿于风衣内，打造都市风造型
- 整套 Fleece 穿搭，打造从头到脚的休闲造型
中量款
- 拉链 Fleece 搭配长裤和运动鞋
- 适合季节交替时叠穿
- Studio Fleece 成套搭配，轻松打造协调统一的造型
轻量款
- 短款 Fleece 搭配骑行短裤或瑜伽裤
- 适合作为健身房热身或放松时的外搭
- 天气寒冷时，可作为抗水外套的内搭
如何清洗 Nike Studio Fleece
为了让 Nike Studio Fleece 多次洗涤后依然保持柔软，建议使用冷水轻柔机洗，并将衣物翻面清洗，以保护面料表面；避免使用织物柔顺剂（它会附着在纤维表面，影响透气性）；采用低温滚筒烘干或自然晾干。请勿直接熨烫 Fleece 外层。
选择 Nike Studio Fleece：常见问题
什么是 Nike Studio Fleece？
Nike Studio Fleece 是 Nike 推出的日常运动服饰系列，涵盖上衣、下装及套装，并提供轻量、中量和厚重三种面料厚度，适合训练、外出办事和居家放松等多种场景。三种厚度均提供标准版型和宽松版型。
Nike Studio Fleece 有哪三种厚度？
Nike Studio Fleece 提供轻量、中量和厚重三种厚度：轻量款透气舒适，适合叠穿和热身；中量款兼顾舒适与版型，适合全天穿着；厚重款提供极致保暖与覆盖体验，适合寒冷天气。
Nike Studio Fleece 应该如何选择版型？
三种厚度的 Nike Studio Fleece 均提供标准版型和宽松版型。如果要作为外套内层穿着，建议选择平时穿着的尺码，以避免整体显得臃肿。
Nike 是否推出了 Studio Fleece 套装？
三种厚度均可进行 Nike Studio Fleece 成套搭配，将连帽衫或圆领上衣与长裤搭配，轻松打造协调统一的造型。
Studio Fleece 有哪些配色可选？
Studio Fleece 系列提供多种配色，其中包括纯黑和调色桦树色等经典配色。纯黑款 Studio Fleece 采用升级染色工艺，有助于减少褪色，让衣物长时间保持原有色泽。
Nike Studio Fleece 连帽衫可以搭配什么？
Nike Studio Fleece 连帽衫可轻松搭配长裤、紧身裤、骑行短裤和运动鞋。厚重款连帽衫适合外搭风衣，或叠穿在基础层之上；轻量款连帽衫则适合作为运动服外搭，或作为夹克内层穿着。
Nike 是否推出了男子 Fleece 系列？
是的。Nike Men’s Solo Fleece 系列提供上衣和下装，采用宽松且富有现代感的版型设计，带来舒适穿着体验。
如何清洗 Nike Studio Fleece？
建议使用冷水轻柔机洗，并将衣物翻面清洗。请勿使用织物柔顺剂。低温滚筒烘干或自然晾干，并避免直接熨烫 Fleece 表面。
Nike Studio Fleece 是否足够保暖，适合冬天穿着？
厚重款 Studio Fleece 能够满足凉爽至寒冷天气的穿着需求。遇到严寒或雨雪天气时，建议外搭抗水外套，效果优于单穿 Fleece。
Nike Studio Fleece 尺码标准吗？
是的。Nike Studio Fleece 三种厚度均采用标准尺码，整个系列保持一致的尺码体系，因此你可以选择相同尺码，自由搭配不同厚度的单品。
Nike Dri-FIT Fleece 与 Studio Fleece 有什么区别？
Nike Dri-FIT Fleece（Studio Sport 系列的一部分）采用导湿速干技术，适合训练和高强度运动等容易出汗的场景。Studio Fleece 则以舒适体验和日常穿着为设计重点。如果主要用于训练或容易出汗的运动场景，建议选择 Dri-FIT Fleece；如果主要用于日常穿着，则可以选择 Studio Fleece。
Nike Tech Fleece 与 Studio Fleece 有什么区别？
Tech Fleece 与 Studio Fleece 分别针对不同的穿着需求而打造。
Nike Tech Fleece 采用双面间隔织物结构，外层平滑，内层如海绵般柔软，能够锁住身体热量，同时保持轻盈穿着体验。修身运动版型搭配压胶饰条、科技感拉链等标志性细节，适合通勤、旅行和活力街头风格穿搭：随行而动，保暖出众。
Nike Studio Fleece 采用中等重量反面起绒棉混纺面料，以舒适体验为设计重点，适合低强度活动、居家放松和日常休闲穿着。
简单来说，如果你想要兼具利落外观与轻盈保暖体验，选择 Tech Fleece；如果你追求柔软舒适的穿着感受，Studio Fleece 会是理想之选。