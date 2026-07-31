Nike Ja 4：贾·莫兰特签名鞋全新力作
产品新闻
Nike Ja 4 将于 2026 年 8 月瞩目登场，带来升级版缓震、抓地力与全新设计。本文为你盘点它较前代 Ja 3 的进化之处、尺码选购建议以及入手渠道。
要点速览
- Ja 4 将于 2026 年 8 月 13 日起在 Nike.com 及指定零售店铺发售。
- 相比 Ja 3，全新 Ja 4 迎来了多项性能跃升：新增 TPU JA-Frame 稳定片、升级足底泡棉、采用回弹出众的鞋垫，并引入触感印花技术（Haptic）以提升耐穿性，还有诸多细节设计全面焕新。
- 此次，Nike 将同步推出五款不同配色的 Ja 4。
- 与 Ja 4 同步登场的还有全新鞋款 “12 Time”。它延续了实战党对莫兰特签名系列一贯的高水准性能期待，同时价格更亲民，让你轻松上场。
贾·莫兰特携全新签名鞋强势回归！他的专属球鞋之旅再添重磅力作，而这一次，他的新战靴注定会让防守球员心惊胆战。Nike Ja 4 专为后卫球风打造，围绕这位超级巨星极具爆发力的横向变向技术量身定制。相比 Ja 3，新作迎来了几处瞩目升级：足底科技由混合 ZoomX 泡棉调整为 Cushlon 3.0，带来较为出色的稳定性；同时搭载全新 Ja Frame 锁定系统，让实战党在变向急停时倍感安心。
Ja 4 将于 2026 年 8 月 15 日正式发售，首发带来五款不同配色，官方售价 $125 美元（特殊版本价格会有所调整）。马上为你解锁全部亮点。
别眨眼，Ja 4 强势来袭
贾·莫兰特专属签名鞋系列的每一次迭代，都在力求进一步融入他本人的灵魂。他那充满坚韧与不屈的奋斗故事，正激励着新一代的篮球少年们。从南卡罗来纳州的平凡起点，到被非名校大学招入麾下，这位曾经不被看好的矮个子球员在成长路上的每一步，都选择迎难而上。
“莫兰特在场上的强大气场早已超越了他的身材，我们希望如今的孩子们也能拥有同样的信念。他每次踏上球场时展现出的坚韧与激情，能让所有同样心怀热血的运动员产生共鸣，”Nike 产品经理莫妮克·柯里（Monique Currie）表示。
同样重要的是，Ja 4 与前几代一样，深度融入了莫兰特本人的实战洞察。正因如此，鞋面那凌厉且极具攻击性的纹理，正是对他爆发力十足的球风的创意表达。他的个人印记，在这双鞋上无处不在。
“这不仅仅是一双鞋，”柯里说道。“它代表着一种运动风潮，一个高光时刻，让每一位运动员在踏上球场的那一刻，都能切身感受到莫兰特那份自信、坚韧与无可匹敌的气场。”
从 Ja 3 到 Ja 4，迎来了哪些全新蜕变？
尽管延续了大家熟悉的标志性风格，但 Ja 4 较于前代仍有着显而易见的进化。其中最瞩目的升级当属足底配置。Ja 3 采用的是混合 ZoomX 泡棉，而 Ja 4 则换上了 Cushlon 3.0 泡棉，并搭配升级版超临界发泡鞋垫，为你带来兼具回弹、爆发力与稳定性的澎湃脚感。TPU JA-Frame 稳定片紧紧环抱双足，无论你是起跳腾空、急速变向还是强攻篮下，都能时刻为你提供稳固的锁定体验。
触感印花技术（Haptic）的加入，不仅进一步赋予鞋面丰富的纹理质感与立体视觉，还大幅提升了耐穿性。外底强劲的精准 抓地纹路 ，灵感同样源自 Ja 的个人 Logo——相比前代鞋底醒目的“JA”字样，这一代的设计显得尤为内敛精妙。
在外观设计上，Ja 4 找到了一个独特的平衡点。设计团队在这一代新作中进一步追求利落、现代、注重实战性能且简约的设计语言，同时通过锐利的线条角度，保留了莫兰特一贯的张扬个性。其中最具代表性的设计，便是将 “JA” Logo 塑造成锐利的牙齿形状，其灵感正是源自他著名的“斗牛犬步”。
“大家都对他飞天遁地的‘太空漫步’名场面记忆犹新，但别忘了他的‘斗牛犬步’——人们往往忽略了他在贴地突破时有多么恐怖的爆发力，”Nike 资深产品设计师 Leon Gu 表示。“所以，我们希望让大家重新把目光聚焦在他的极致速度上。”
莫兰特签名鞋系列的最新成员融入了诸多细节彩蛋与独特设计，无论你是身经百战的球场老将，还是初露锋芒的篮坛新秀，它都是你的不二之选。此外，全新鞋款 “12 Time” 也将在不久后发售。它不仅延续了实战党对莫兰特签名鞋所期待的核心性能，更拥有更亲民的价格。
Ja 4 发售信息速览
Ja 4 定于 2026 年 8 月 13 日正式发售，届时你可通过 Nike.com 及指定零售店铺入手。全新鞋款 12 Time 则将于 2026 年 9 月初登场。
Ja 4 首发带来五款配色，官方售价为每双 $125 美元（特殊版本价格会有所调整）。
常见问题
相比 Ja 3，Nike Ja 4 迎来了哪些全新升级？
其中最显著的升级在于足底泡棉，旨在为运动员提供出色的稳定性。Ja 4 采用 Cushlon 3.0 泡棉，替代了 Ja 3 的混合 ZoomX 泡棉，助你在场上心无旁骛地迅猛爆发、快速回弹。此外，鞋垫也迎来了关键升级，并搭载了全新 TPU JA-Frame 稳定片及其他独特的设计元素。
Nike Ja 4 适合后卫穿着吗？
Ja 4 虽然专为后卫球风量身打造，但它在场上其实“不限位置”。相比于特定的场上位置，它专注于服务某种特定的球风。
贾·莫兰特签名鞋的耐穿性如何？
Ja 4 在设计时极为注重持久的支撑力，鞋面材料均经过严格筛选，以确保出众的韧性与耐穿性。
Ja 4 尺码标准吗？需要如何选码？
建议选大半码，为前掌留出更充裕的空间。