Nike Ja 4：贾·莫兰特签名鞋全新力作

尽管延续了大家熟悉的标志性风格，但 Ja 4 较于前代仍有着显而易见的进化。其中最瞩目的升级当属足底配置。Ja 3 采用的是混合 ZoomX 泡棉，而 Ja 4 则换上了 Cushlon 3.0 泡棉，并搭配升级版超临界发泡鞋垫，为你带来兼具回弹、爆发力与稳定性的澎湃脚感。TPU JA-Frame 稳定片紧紧环抱双足，无论你是起跳腾空、急速变向还是强攻篮下，都能时刻为你提供稳固的锁定体验。

触感印花技术（Haptic）的加入，不仅进一步赋予鞋面丰富的纹理质感与立体视觉，还大幅提升了耐穿性。外底强劲的精准 抓地纹路 ，灵感同样源自 Ja 的个人 Logo——相比前代鞋底醒目的“JA”字样，这一代的设计显得尤为内敛精妙。

在外观设计上，Ja 4 找到了一个独特的平衡点。设计团队在这一代新作中进一步追求利落、现代、注重实战性能且简约的设计语言，同时通过锐利的线条角度，保留了莫兰特一贯的张扬个性。其中最具代表性的设计，便是将 “JA” Logo 塑造成锐利的牙齿形状，其灵感正是源自他著名的“斗牛犬步”。

“大家都对他飞天遁地的‘太空漫步’名场面记忆犹新，但别忘了他的‘斗牛犬步’——人们往往忽略了他在贴地突破时有多么恐怖的爆发力，”Nike 资深产品设计师 Leon Gu 表示。“所以，我们希望让大家重新把目光聚焦在他的极致速度上。”

莫兰特签名鞋系列的最新成员融入了诸多细节彩蛋与独特设计，无论你是身经百战的球场老将，还是初露锋芒的篮坛新秀，它都是你的不二之选。此外，全新鞋款 “12 Time” 也将在不久后发售。它不仅延续了实战党对莫兰特签名鞋所期待的核心性能，更拥有更亲民的价格。