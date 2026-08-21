乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服系列：Nike 全新力作

去年，Nike 推出了首个体操服系列。如今，Nike 再次迎来一项创新之举：推出由知名体操运动员乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利打造的体操服系列，这是 Nike 首次推出由精英运动员参与设计的体操系列。

该系列由 Nike 与 GK Elite 携手打造，大部分设计由运动员亲自参与完成，让全年龄段体操运动员都能穿上以运动员为灵感的体操服。尺码涵盖儿童 XS 至成人 XL，现已在 Nike.com 和 GKElite.com 发售。

这些体操服专为训练、比赛和日常穿着打造，是送给身边体操运动员的理想礼物，让她们与心中的偶像建立更紧密的联结。