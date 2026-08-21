乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服系列：Nike 全新力作

乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服系列：Nike 首创
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Nike 首次携手精英体操运动员打造体操服系列，以兼具技术性能与风格的设计，满足全年龄段体操运动员的需求。
去年，Nike 推出了首个体操服系列。如今，Nike 再次迎来一项创新之举：推出由知名体操运动员乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利打造的体操服系列，这是 Nike 首次推出由精英运动员参与设计的体操系列。
该系列由 Nike 与 GK Elite 携手打造，大部分设计由运动员亲自参与完成，让全年龄段体操运动员都能穿上以运动员为灵感的体操服。尺码涵盖儿童 XS 至成人 XL，现已在 Nike.com 和 GKElite.com 发售。
这些体操服专为训练、比赛和日常穿着打造，是送给身边体操运动员的理想礼物，让她们与心中的偶像建立更紧密的联结。
要点速览
- 乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服系列是 Nike 首次携手精英体操运动员共同设计的系列。
- 该系列由 Nike 与 GK Elite 携手打造，于 2026 年 7 月 15 日在 Nike.com 和 GKElite.com 发售，尺码涵盖儿童 XS 至成人 XL。
- 两位运动员全程参与系列开发，从材料、版型到功能设计均提出宝贵意见。系列采用高品质材料和最新技术创新，为运动员在训练或比赛中带来舒适、稳固的穿着体验与支撑。
- 乔丹·奇利斯系列以大胆动感的配色、线条和图案为特色，其亮点是灵感源自弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊纳风格的不对称单腿设计。
- 斯凯·布莱克利系列源自她亲自绘制的草图，采用柔和的紫色与蓝色，线条流畅，造型经典。
- 两个系列均融入运动员签名标志，为设计增添专属个人印记，必将让她们的粉丝感到满意。
探索乔丹·奇利斯体操服系列
两届奥运会选手乔丹·奇利斯希望自己的系列能够展现她在赛场上自信、好胜的竞技状态。灵感源自时尚、娱乐和体育领域，这些体操服采用大胆动感的配色和设计细节，其中包括一款灵感源自弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊纳风格的不对称单腿设计。谈及版型，乔丹表示，她希望自己的系列“穿起来舒适，让你能够轻松自如地活动”。
她的系列包括四款不同的女子和儿童体操服：
- Nike 体操系列“乔丹·奇利斯”女子和大童 Asymmetric 体操服：“乔丹·奇利斯”女子和大童不对称体操服采用黑色单腿廓形搭配醒目的白色耐克勾，极具辨识度。利落大胆的外观搭配柔软面料，流畅贴合的版型兼具支撑与灵活性，让你尽情活动。背部右肩饰有白色刺绣乔丹·奇利斯标志，为整体造型画上点睛之笔。
- Nike 体操系列“乔丹·奇利斯”女子和大童 Asymmetry 体操服：“乔丹·奇利斯”女子和大童 Asymmetry 体操服适合喜欢不对称体操服的运动员，同时保留经典风格。除了去除单腿裤腿设计外，它与不对称体操服采用相同设计。
- Nike 体操系列“乔丹·奇利斯”女子 Fastlane 体操服：这款红色体操服注入了这位体操运动员充满速度感的活力。黑白斜纹与自由延展的层叠耐克勾细节营造出动感视觉，同时让体操服能够随身体自由活动。背部采用多带设计，稳固贴合，轻松应对高强度训练。右下方饰有运动员专属签名标志，为整体造型增添个人印记。
- Nike 体操系列“乔丹·奇利斯”女子 Precision 体操服：Precision 体操服采用醒目的紫绿波浪图案搭配白色耐克勾。背部黑色对比肩带交叉形成 X 型设计，带来稳固支撑；右下方巧妙融入运动员专属签名标志，增添个人特色。与系列其他款式一样，Precision 体操服采用流畅贴合的性能版型，随身体动作自然延展。
探索斯凯·布莱克利体操服系列
不同于乔丹·奇利斯系列大胆鲜明的风格，两届世界团体冠军乔丹·奇利斯打造的系列采用柔和线条、冷调配色和经典设计细节。正如她本人所说，这些设计让她“穿上的那一刻就感觉充满力量…… 非常利落，随时准备上场”。
斯凯的系列包括两款不同的女子和儿童体操服：
- Nike 体操系列“斯凯·布莱克利”女子和大童 Rhythm 体操服：Rhythm 体操服采用不同深浅的紫色，流畅线条贴合身体，营造出动感视觉，同时体现斯凯表演的控制力和一致性。Rhythm 体操服还采用时尚的方形领口和流线型剪裁，专为表现而打造。左下方饰有运动员专属签名，为整体设计增添个人印记。
- Nike 体操系列“斯凯·布莱克利”女子和大童 Elevate 体操服： Elevate 体操服采用简洁的雕塑线条，前后均为圆领，并采用醒目的蓝色，呼应这位 Nike 运动员的名字，呈现经典酷炫外观。前胸中央的 Nike 标志饰有水晶，平添一抹闪耀魅力；运动员专属签名标志则巧妙融入体操服背面。Elevate 体操服采用贴合身形的剪裁，提供出色支撑力。
运动员的个人见解如何塑造设计
乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利为体操服系列注入了自己的风格，这无疑会让这两位运动员的年轻粉丝与心中的偶像建立联结，并获得实现未来目标的动力。
乔丹和斯凯与 Nike 和 GK Elite 一起参与了设计过程的每个步骤，以确保最终设计达到最高品质，同时忠实呈现她们们个人的创意愿景和风格。从材料、合身度到功能性，这两位运动员们对方方面面都提供了反馈。为了进一步拉近与年轻粉丝的距离，并彰显个性风范，这两位 Nike 体操运动员在每件体操服上都加入了自己的签名标志。
常见问题
在哪里可以买到乔丹·斯凯和斯凯·布莱克利体操服？
可以在 Nike.com 和 GKElite.com 购买乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服系列。
这些体操服是为比赛而打造，还是仅供训练使用？
这些百搭体操服专为训练和比赛设计。
这些系列有儿童款吗？
有的。乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服系列提供大童 XS 至 L 尺码。
乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服有哪些尺码？
乔丹·奇利斯和斯凯·布莱克利体操服提供儿童 XS 至成人 XL 尺码。