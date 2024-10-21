Kobe 9 Protro：曼巴精神重塑经典之作
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探索 Kobe 9 Protro 背后的创作细节。
在 Kobe 9 发布前的几个月里，Nike 创新副总裁艾瑞克·艾瓦尔 (Eric Avar) 这位在全球颇具影响力的运动鞋设计师，准备向科比·布莱恩特展示其个人签名系列的最新鞋款。
多年来，艾瑞克和科比曾合作发布过多款签名球鞋，并默契地总结出了一个成功的公式。Kobe 9 的每款设计必须兼顾艺术、科技和故事这三大关键要素，才有可能得到科比的认可。
在一次会议上，艾瑞克 (Eric) 向科比展示了 Kobe 9 的第一个原型设计。埃里克刚把鞋递给科比就“惨遭退货”了。“你们团队需要重新构思一下这款鞋子的故事点，至少目前我根本没有看出来。”科比这样说道。
开完会回家的路上，埃里克一直在琢磨如何调整方向，把重点放在缺失的故事核心上。他的团队调整了覆面设计，为讲述故事留出了更多空间，并聚焦影响过科比的艺术家和音乐人，以他们的故事为灵感，打造出了不同的配色方案。
“突然之间，这款鞋就变成了一块广阔的画布，将那些传奇故事娓娓道来，展现让科比深受启发的梦想家与创意人的灵感和精神。”艾瑞克说道。
抓地底纹经过改良，于鞋内侧增加了一条抓地纹路，可在球员用足部内侧切入时有效避免打滑。中底升级抓地设计，在与橡胶外底之间采用压力映射技术，契合足部自然轮廓。
鞋款旨在帮助球员稳定步伐，占据竞争优势，帮助他们在精进球技的过程中保持上佳状态，稳稳掌控赛局。
Nike 科比系列鞋类产品经理布朗森·严 (Bronson Yim) 表示：“Kobe 9 在发布之初就是为 Nike 篮球鞋树立的创新标杆，如今的 Protro 版本自然也应如此。我们希望运动员能够体验到出色的抓地力和脚感，同时采用碳纤维后跟稳定包裹设计帮助球员稳固双足。该鞋款的设计目标只有一个，那就是助你发挥上佳水准，点燃曼巴精神。”
经典之作再升级
Protro 是指高性能复刻球鞋，即在现有鞋款的基础上增加性能优点。这一概念由不断追求卓越的科比本人提出。Nike 的设计和产品团队将 Protro 概念铭记于心，并在此次对 Kobe 9 的技术升级中贯彻科比的曼巴精神，为当今的消费者奉上诚意之作。
该鞋款不再采用 Lunarlon 泡绵，取而代之的是 React 泡绵。在保留原有 FlyKnit 飞织鞋面的同时，这一改变可为运动员带来创新脚感。
文字：阿夫南·阿尔蒂米米 (Afnan Altimimi)