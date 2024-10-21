Kobe 9 Protro：曼巴精神重塑经典之作

在一次会议上，艾瑞克 (Eric) 向科比展示了 Kobe 9 的第一个原型设计。埃里克刚把鞋递给科比就“惨遭退货”了。“你们团队需要重新构思一下这款鞋子的故事点，至少目前我根本没有看出来。”科比这样说道。

开完会回家的路上，埃里克一直在琢磨如何调整方向，把重点放在缺失的故事核心上。他的团队调整了覆面设计，为讲述故事留出了更多空间，并聚焦影响过科比的艺术家和音乐人，以他们的故事为灵感，打造出了不同的配色方案。

“突然之间，这款鞋就变成了一块广阔的画布，将那些传奇故事娓娓道来，展现让科比深受启发的梦想家与创意人的灵感和精神。”艾瑞克说道。