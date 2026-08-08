告别罪恶感的生活和饮食
训练与营养秘诀
最近更新：2020年6月5日
By Nike Training
重新看待自己的饮食选择。
有种状况还挺不公平的：当我们尽可能地保持清淡饮食时，偶尔还是为酒精、甜食或油腻的食物所诱惑，而这些不健康的饮食却是我们和伴侣、朋友以及家人之间联络感情的一种纽带。关键是平时尽可能吃得清淡和丰富。我的目标是 90% 的时候可以做到如此。剩下的 10% 时间里，我会尽情享受美食和欢乐时光，然后毫无负罪感地继续生活。
“尽情享受美食和欢乐时光，然后毫无负罪感地继续生活。”
当你无法 100% 按照计划执行时，避免对自己产生负罪感、愤怒和悔恨，这点至关重要。你不会想摄入那些会引发自己负面情绪的食物，与自己的目标背道而驰。（“我吃了华夫饼”，这一天都毁了，既然如此，那晚上再吃个汉堡和薯条吧”，常有这个念头的人们，请举手。）
与其打击自己，自暴自弃，或者让自己的努力都白费，不如下次试试这些方法。
- 只挑一个。
即便想要犒劳自己，也不必过度放纵。让自己挥霍一把，从红酒、佛卡恰和巧克力蛋糕中选择一样就好，而不是三样都选。这样既可以犒劳自己，又不至于过分放纵。
- 换个想法。
如果你发现吃一大块的法式吐司会让你对自己的选择甚至对自己感到糟糕，或者在接下来的一天都会如此不爽，那么或许就不值得。你可不可以在吃了某样特别诱惑的食物（可能是鳄梨吐司）后，不要让自己卷入情绪漩涡？
- 尽情享受。
吃你想吃的，尽情享受美食，然后继续生活。如果你想吃甜甜圈，那就以满满的爱意和感激之心去吃，不需要为此感到愧疚。为自己吃到了甜甜圈感到高兴，然后在当天其余时间吃得更健康一点。
为了看到长期效果，你需要从小事开始，做些微调，而不是一下子彻底改造自己，通过挨饿追求完美。运动和正念心态都需要练习，你与饮食之间的关系也亦如此。