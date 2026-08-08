告别罪恶感的生活和饮食

有种状况还挺不公平的：当我们尽可能地保持清淡饮食时，偶尔还是为酒精、甜食或油腻的食物所诱惑，而这些不健康的饮食却是我们和伴侣、朋友以及家人之间联络感情的一种纽带。关键是平时尽可能吃得清淡和丰富。我的目标是 90% 的时候可以做到如此。剩下的 10% 时间里，我会尽情享受美食和欢乐时光，然后毫无负罪感地继续生活。