Nike 高能支撑跑步鞋

“我们在设计 Structure 的初衷，并不是要控制足部的所有自然动作，而是通过引导和减缓外翻的速度与幅度，来帮助跑者稳住多余的动作,”Nike 跑步鞋类产品线经理阿什莉·坎贝尔(Ashley Campbell) 表示。“因此，在 Structure 26 上，我们专注于中底几何结构的优化，而不是一味使用更硬的材料。我们希望打造一个引导式系统，在不牺牲舒适感与顺畅脚感的前提下，提供恰到好处的支撑力。”

在缓震方面，Nike 使用了 ReactX 泡绵中底，带来出色回弹与传统稳定型跑鞋中罕见的舒适脚感，在支撑与柔软之间实现理想平衡。

“当你不断累积跑量时，脚下多一层保护真的很重要，”邦巴洛夫 (Bumbalough) 表示，“所以当我们谈到支撑时，我觉得它其实是缓震与稳定性能的结合。”