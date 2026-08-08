Keely Hodgkinson 首个 Nike 跑步鞋服签名系列登场

除了跑步鞋款式外，基利·霍奇金森系列还提供少量配套服装，方便搭配协调统一的整体造型。AeroSwift 和 Pro Sculpt 套装采用创新的 Nike 材料，旨在体现这位著名运动员的风格，并具备每位跑者所需的功能性。

AeroSwift 套装：穿上 AeroSwift 口袋短款上衣和 5 英寸紧身短裤，感受霍奇金森的风采。这些兼具性能与质感的单品，绝非基础款。这款套装采用 Dri-FIT ADV 技术，即使在炎炎夏日也能让你保持清凉干爽。便捷收纳口袋可放置比赛日所需的基本物品，贴合稳固的版型让你全程保持舒适。

Nike Pro Sculpt 套装：该系列还提供 Nike Pro Sculpt 长袖上衣和 Pro Sculpt 5 英寸短裤，带来更大的包覆范围。同色系图案搭配缎面耐克勾，细节质感出众。包括她标志性的 Nike 龙卷风标志在内的细节设计，巧妙呼应了这一系列以她命名的主题。