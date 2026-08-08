Keely Hodgkinson 首个 Nike 跑步鞋服签名系列登场

中距离跑步冠军基利·霍奇金森推出其首个 Nike 签名系列
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中距离跑步冠军基利·霍奇金森推出了她的首个 Nike 签名鞋类和服装系列。霍奇金森签名运动员套装为四款广受欢迎的 Nike 公路和田径跑鞋注入她的专属设计，包括 Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2。一同推出的服装系列包括上衣和短裤，采用 AeroSwift 和 Nike Pro Sculpt 创新面料技术。该系列已于 2026 年 7 月 16 日在全球发售，现已登陆 Nike.com 及指定零售店铺，欢迎前往选购。
要点速览
- 英国中距离跑步名将基利·霍奇金森推出其首个 Nike 签名鞋类和服装系列。该系列采用大胆优雅的黑色设计，并点缀以对比鲜明的金属金装饰。
- 鞋类系列包括标志性公路跑、小径跑和竞赛跑鞋耐克超级迈柔、耐克飞马 42、Vaporfly 4 和 Victory 2 的全新配色。
- 一同推出的服装系列包括两款短裤套装，采用 Nike 面料技术 AeroSwift 和 Nike Pro Sculpt。
- 此系列已于 2026 年 7 月 16 日全球发售，现已登陆 Nike.com 及指定零售店铺，欢迎前往选购。
基利·霍奇金森是谁？
基利·霍奇金森是一位著名的英国中跑运动员，来自英格兰大曼彻斯特地区，以其速度和不凡格调而著称。她是同时代最快的中距离女性跑者之一。2019 年，她签约成为 Nike 运动员，并与 Nike 研究人员和设计师密切合作，为精英跑者和日常跑者打造产品。基利·霍奇金森系列是她的首个 Nike 签名系列。
基利·霍奇金森穿哪款跑步鞋，为什么？
该系列精选的跑步鞋非常适合公路或田径场地上的各种训练和比赛。以下介绍霍奇金森在日常训练到比赛日等不同场景下的鞋款选择。
- 恢复跑：当霍奇金森外出进行恢复跑时，她会选择耐克超级迈柔。Vomero Plus 以其格外柔软的脚感和全掌型 ZoomX 中底而闻名，由女性设计，专为女性打造。
- 日常训练：霍奇金森的日常首选跑步鞋是 Pegasus 42，其弧形全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡棉中底带来出众的回弹力。该结构赋予这款鞋强大的能量回馈，有助于日常训练。
- 间歇训练和比赛日：Vaporfly 4 是霍奇金森进行间歇训练的首选，因为它采用全掌型碳纤维 Flyplate 和 ZoomX 缓震配置，提供强大的推进力。Vaporfly 4 适合长距离赛事和短跑等不同比赛场景。
- 田径比赛：在参加中距离田径比赛时，霍奇金森会穿上她的 Victory 2 长跑钉鞋，这款鞋采用创新的 Nike Air 技术。这款鞋子搭载 Air Zoom 缓震配置、ZoomX 泡棉和碳纤维板，带来强劲而稳定的脚感。
基利·霍奇金森系列：精选跑步服装
除了跑步鞋款式外，基利·霍奇金森系列还提供少量配套服装，方便搭配协调统一的整体造型。AeroSwift 和 Pro Sculpt 套装采用创新的 Nike 材料，旨在体现这位著名运动员的风格，并具备每位跑者所需的功能性。
AeroSwift 套装：穿上 AeroSwift 口袋短款上衣和 5 英寸紧身短裤，感受霍奇金森的风采。这些兼具性能与质感的单品，绝非基础款。这款套装采用 Dri-FIT ADV 技术，即使在炎炎夏日也能让你保持清凉干爽。便捷收纳口袋可放置比赛日所需的基本物品，贴合稳固的版型让你全程保持舒适。
Nike Pro Sculpt 套装：该系列还提供 Nike Pro Sculpt 长袖上衣和 Pro Sculpt 5 英寸短裤，带来更大的包覆范围。同色系图案搭配缎面耐克勾，细节质感出众。包括她标志性的 Nike 龙卷风标志在内的细节设计，巧妙呼应了这一系列以她命名的主题。
基利·霍奇金森系列的标志性设计
这一系列以富有质感的设计彰显鲜明风格，同时呼应这位 Nike 运动员的赛场表现与个性魅力。该系列采用黑色设计，向霍金金森坚定不移的自信和控制力致敬，而点缀于该系列每件单品的金属金色点缀则展现了她的风格、勇气和成就。其他细节包括跑步鞋上的可拆卸“KH”装饰。
这位 Nike 运动员积极参与了该系列的研发和设计，为 Nike 研究人员和设计师提供了有益的洞察，帮助他们兼顾日常跑者和精英跑者的需求。
“拥有属于自己的 Nike 系列，是我梦想成真的一刻。”这位 Nike 运动员说道。她是女子 800 米项目速度最快的运动员之一。“我希望每个看到这个系列的女孩子都能明白：远大的梦想值得去追——因为只要心怀信念并足够努力，一切都有可能实现。”
霍奇金森系列已于 2026 年 7 月 16 日在全球发售，现已登陆 Nike.com 及指定零售店铺，欢迎前往选购。
基利·霍奇金森系列常见问题
基莉·霍奇金森系列是什么？
基利·霍奇金森系列是这位 Nike 运动员的首个签名系列，包括四款不同的跑步鞋和一系列配套服装。
该系列包含哪些跑步鞋？
霍奇金森系列包括 Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2。
基莉·霍奇金森系列包含哪些运动服装？
基利·霍奇金森系列的服装包括两款套装：AeroSwift 口袋短款上衣搭配 5 英寸紧身短裤，以及 Nike Pro Sculpt 长袖上衣搭配 5 英寸短裤。
Nike Victory 2 是什么？
Nike Victory 2 是一款专为速度而打造的长跑钉鞋，非常适合有志打破纪录的中距离跑者。此外，Victory 2 具有推进力和稳定性，这两个特点对长距离跑步非常有帮助。
在哪里可以买到基莉·霍奇金森系列？
可以在 Nike.com 及全球指定零售店铺购买基莉·霍奇金森系列。