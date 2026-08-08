Nike Kobe 10 Protro：重塑 2015 元年款设计

Kobe 10 发布时被认为是当时抓地力最佳的战靴，但正如产品团队所指出的，它是“那个时代的同级最佳”。

在 Protro 的开发过程中，他们对元年款鞋底图案进行了磨损测试，但评分并未达到预期。因此，他们回顾了元年款设计文件。

他们的发现具有启发性。元年款外底的抓地图案来自耐克运动研究实验室的运动数据，而非随意设计。Protro 重新采用了这一逻辑。刀锋式纹路从后跟延伸至前掌，提供侧向和内侧支撑，而垂直刀锋式纹路则负责前后制动。视觉效果与元年款不同，但背后的科学原理是相同的。

第一轮和第二轮开发之间的穿着测试显示，抓地力评分有显著提升。

“我们故意为之，而且背后也有科学依据，”Kobe 产品团队的一位成员说。