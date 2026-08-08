Nike Kobe 10 Protro：重塑 2015 元年款设计

Nike Kobe 10 Protro：2015 年设计的重新演绎
产品新闻
科比·布莱恩特首次穿上 10 号鞋距今已有十余年，Kobe 10 Protro 篮球鞋现隆重亮相，采用全新灵活透气的网眼鞋面、升级缓震配置，以及专为当下比赛而设计的抓地力系统。
Nike Kobe 10 Protro 现已登场。Kobe 10 最初于 2015 年发布，如今以 Protro（复古性能）款式回归，鞋面、缓震系统、抓地力和外底均进行了重大升级。这不是重印。这款鞋的每个部位都经过反复推敲、测试和升级。
要点速览
- Nike Kobe 10 Protro 采用重新设计的精制网眼鞋面，透气性和柔韧性均得到提升。
- Cushlon 3.0 取代了元年款中底泡棉，搭配全新全长 Zoom Strobel，旨在进一步提升场地感与回弹响应力。
- 基于运算设计重新打造外底抓地图案，同时延续元年款设计理念。
- 碳纤维前足翼片是 Kobe 10 的标志性细节，有助于提高稳定性，这一细节在新款中完整保留。
- Kobe 10 Protro 的 Flyknit 飞织版本也将于 2027 年发布，可提供动态贴合感；鞋底将以 ZoomX 泡棉取代 Cushlon 3.0。
- Halo（光环黄）是 Kobe 10 Protro 的首发配色，之后还会推出更多配色，包括一些经典配色。
Nike Kobe 10 Protro 有哪些新变化？
Protro 工艺有明确的使命。正如 Kobe 产品团队所说：
“每次打造 Protro 版本，我们都希望对鞋款的各个部位进行优化。从鞋面到鞋底，我们都想带来有意义的升级。”
以下是 Kobe 10 的改动之处及其原因。
鞋面：升级透气性与灵活性
元年款 Kobe 10 是 Kobe 系列中首款采用无缝织物鞋面的鞋款。Protro 沿袭了这一设计方向，但又更进一步。精制网眼经过重新设计，采用贴合脚型的加固结构，在鞋面和鞋侧形成可视网眼窗口。可以看到多层构造，弯曲脚背时也能感受到明显不同。
正如 Kobe 产品团队所述，目标是“有意识地做减法，同时保持同样的支撑性，并提升透气性。”
贯穿前掌的贴合弹力带在去除部分材料后，仍能保持稳定性，让你无需为了透气性而牺牲锁定力。鞋楦在前足处也略微加宽，以增加活动空间。
中底：Cushlon 3.0 和全长 Zoom Strobel
元年款 Kobe 10 采用 Lunarlon 泡棉，后跟部位搭载 Zoom 气囊。Protro 将其替换为 Cushlon 3.0，这是一种全新、出众回弹的泡棉配方，包裹在柔软的外框架中。TPU 衬底在受力时锁定泡棉形态——没有它，较软的泡棉往往会吸收能量而非回弹。
更大的升级在于全掌型 Zoom Strobel，这是一种融入鞋床的轻薄缓震层。与位于底部的 Zoom 缓震气囊相比，它更贴近脚部，在整个鞋垫上营造出出众回弹的缓震脚感，尤其是在前足，而在元年款中，长时间穿着后，前足可能会感觉较薄。这一变化已在 其他 Nike 篮球鞋款中得到验证，让 Kobe 10 Protro 与现代鞋底构造趋势同步。
外底：生成式抓地力，革新演绎，现代格调
Kobe 10 发布时被认为是当时抓地力最佳的战靴，但正如产品团队所指出的，它是“那个时代的同级最佳”。
在 Protro 的开发过程中，他们对元年款鞋底图案进行了磨损测试，但评分并未达到预期。因此，他们回顾了元年款设计文件。
他们的发现具有启发性。元年款外底的抓地图案来自耐克运动研究实验室的运动数据，而非随意设计。Protro 重新采用了这一逻辑。刀锋式纹路从后跟延伸至前掌，提供侧向和内侧支撑，而垂直刀锋式纹路则负责前后制动。视觉效果与元年款不同，但背后的科学原理是相同的。
第一轮和第二轮开发之间的穿着测试显示，抓地力评分有显著提升。
“我们故意为之，而且背后也有科学依据，”Kobe 产品团队的一位成员说。
哪些设计保持不变？
碳纤维前掌翼片位于衬底下方，靠近小趾，在切入时提供侧向支撑，这一细节保持不变。这是 Kobe 10 中备受认可的结构细节之一，Protro 完全沿用了这一细节。
经典的科比标语也得以保留。这是科比在其各代签名球鞋中底上添加的隐藏压纹文字。标语：Endure and Conquer。
Kobe 10 Protro：精制网眼 vs. Flyknit 飞织
Kobe 10 Protro 推出两种鞋面结构，你可以根据自身需求选择合适的款式。
精制网眼版本适合日常穿着。缓震回弹，专为运动而打造。配色叙事通过鞋面的印花与工艺处理来呈现，因此外观本身便是产品体验的重要部分。
Flyknit 飞织版本是精心设计的精英款。鞋面精准包覆双足，缓震配置由 Cushlon 更换为 ZoomX，质感轻盈，脚底回弹响应出众，可调节系带塑就理想贴合感。
产品团队追溯了 Flyknit 飞织在科比系列中的起源：
“精英款式大致是在季后赛期间推出的。”Kobe 产品经理 Indy Ashford 说。“科比一直在寻求哪怕一秒钟的优势——无论是更快地转身，还是让脚步响应更迅速。”
Nike Kobe 10 Protro 发布日期
Kobe 10 Protro 将在 2026 年和 2027 年陆续推出。精制网眼版本先行推出；Flyknit 飞织款式将于 2027 年推出。发布日期将于每次发售前，通过 Nike SNKRS 和 Nike.com 公布。
Nike Kobe 10 Protro：常见问题
Kobe 10 Protro 什么时候发布？
Kobe 10 Protro 将在 2026 年和 2027 年陆续推出。精制网眼版本先行推出；Flyknit 飞织款式随后推出。每次发布前，将于 Nike SNKRS 和 Nike.com 公布具体日期。
Kobe 10 Protro 发布了哪些配色？
已确认的 Kobe 10 Protro 配色，包括 Halo（光环黄）和 Blue Lagoon（湖蓝）。其他配色将随着发布计划的推进而公布。
Kobe 10 Protro 精制网眼与 Flyknit 飞织有什么区别？
精制网眼版本采用 Cushlon 3.0 泡棉和全掌型 Zoom Strobel。该款式图案设计突出，同时价格相对较低。Flyknit 飞织版本采用 ZoomX 泡棉，带来轻盈回弹的脚感，分区 Flyknit 飞织结构提供动态贴合感，绳线则提供可调节的锁定性能。
什么是 Kobe Protro 系列？
Kobe Protro 是科比·布莱恩特元年款签名球鞋的升级版本。每一款 Protro 都将现代性能技术（如新型泡棉、材料和抓地力）应用于现有的 Kobe 鞋型，同时保留其元年款设计。Kobe Protro 系列包括 Kobe 1、3、4、5、6、8、9、11，以及现在的 10。
Kobe 10 上的隐藏文字是什么意思？
科比·布莱恩特从 Kobe 5 起，就开始在他的鞋子上嵌入隐藏文字。Kobe 10 上的标语是：Endure and Conquer。这句话以压花形式出现在中底上，Protro 也沿用了这一细节。