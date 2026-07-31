Nike Sabrina 4：萨布丽娜·约内斯库签名鞋再添创新力作
选购指南
Sabrina 4 系列于 2026 年 7 月正式发布。鞋款搭载 TPU Flyplate 与 Air Zoom 缓震配置，同时推出篮球系列首款采用 Aero-FIT 技术的清凉服装。
女子篮球明星萨布丽娜·约内斯库携 Sabrina 4 强势回归，带来她的签名鞋款和服装系列全新力作，也是技术创新集大成的一代。
Sabrina 4 在前三代产品广受运动员喜爱的基础上继续进化，在速度、舒适体验和创新设计方面实现全面升级。鞋款采用 TPU Flyplate，带来迅捷的赛场响应；前足搭载 Air Zoom 缓震配置，助力出众回弹。服装方面，Nike 首次将 Aero-FIT 技术应用于萨布丽娜签名球衣和短裤，为篮球装备带来出色的清凉体验。
要点速览
- 萨布丽娜·约内斯库于 2026 年 5 月推出 Sabrina 4 篮球鞋，并于 2026 年 7 月 17 日在 nike.com 和指定零售商处发售。
- Sabrina 4 系列包含采用 Aero-FIT 技术的新款服装，这是该清凉技术首次应用于篮球装备。
- Sabrina 4 鞋款搭载 TPU Flyplate。这项技术曾应用于多款 Nike 竞速跑鞋和训练鞋，并针对篮球运动重新调校，帮助球员快速响应、急停变向时保持稳定。
- 前足搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，与柔软的 Cushlon 3.0 中底相得益彰，带来顺畅回弹的迈步体验。
- Sabrina 4 融入全新设计细节，包括向萨布丽娜罗马尼亚血统致意的全新触觉纹理设计。
Sabrina 4 焕新设计
相比前代产品，Sabrina 4 带来三项核心升级，凝聚多项创新技术。灵感源自短跑运动员起跑爆发力，并针对篮球运动重新调校的 TPU Flyplate，带来迅捷响应与出色场地感。前足 Air Zoom 缓震配置搭配 Cushlon 3.0 中底，为急停变向提供稳定支撑和柔软缓震。
“看到我的签名球鞋在各种级别的赛场上亮相，我就知道，我们打造的球鞋深受篮球运动员喜爱。为了让每一代球鞋都拥有出色表现并持续进化，我和 Nike 团队投入了大量心血。”约内斯库说。“年复一年，我不断精进球技，挖掘每一处提升空间，只为持续进步。我的球鞋和整个系列也是如此——在关键之处持续创新，同时保留全球球员熟悉并喜爱的萨布丽娜风格。”
此外，Sabrina 系列首次将领先的 Aero-FIT 技术应用于签名球衣和短裤，通过纱线与针织结构设计，帮助空气流动，使面料与皮肤之间形成空隙，带来清凉舒适体验。
Sabrina 4 主要特色
- 外底：TPU Flyplate，带来迅捷且专为球场打造的响应体验
- 缓震：前足 Air Zoom 缓震配置 + Cushlon 3.0 中底
- 鞋面：轻盈结构，搭配由“S”向“I”渐变的触觉纹理设计
- 贴合感：前足部位采用压缩成型鞋面，鞋口采用特殊剪裁设计，提升灵活性，打孔鞋舌，舒适透气
- 标志性细节：镜面耐克勾标志，鼓励运动员从运动鞋中找到真我；中间垂直耐克勾标志，致敬萨布丽娜对女子篮球的推动
让你保持清凉的高性能服饰
Sabrina 4 服装系列包括萨布丽娜签名球衣和短裤，以及适合训练、出行和恢复阶段穿着的多款单品。这也是 Nike 首次将品牌旗舰清凉技术 Aero-FIT 应用于篮球装备。开放式与封闭式网眼区域协同作用，帮助空气流经身体，使面料与皮肤之间形成空隙，无论比赛如何升温，都能帮助你保持清凉。
Sabrina 4：常见问题
Nike Sabrina 4 什么时候发售？
Nike Sabrina 4 系列于 2026 年 7 月 17 日正式发售，现已在 nike.com 和指定零售渠道购买。
相比 Sabrina 3，Sabrina 4 有哪些升级？
Sabrina 4 运动鞋搭载 TPU Flyplate，以及前足 Air Zoom 缓震配置，并结合柔软的 Cushlon 3.0 中底，带来流畅且富有回弹的脚感。此外，鞋款还加入多项全新设计细节，例如鞋面采用由“S”向“I”渐变的触觉纹理设计，以及包括鞋身中部纵向耐克勾在内的镜面耐克勾设计。
什么是 Aero-FIT 技术？
Aero-FIT 是 Nike 旗舰清凉技术，可帮助空气流经身体，并使面料与皮肤之间形成空隙，在高强度运动时帮助你保持清凉。
Sabrina 4 上的触觉纹理设计代表什么？
Sabrina 4 的触觉纹理（3D 立体纹理）采用由鞋跟向前足逐渐从“S”过渡至“I”的设计。