Nike Sabrina 4：萨布丽娜·约内斯库签名鞋再添创新力作

相比前代产品，Sabrina 4 带来三项核心升级，凝聚多项创新技术。灵感源自短跑运动员起跑爆发力，并针对篮球运动重新调校的 TPU Flyplate，带来迅捷响应与出色场地感。前足 Air Zoom 缓震配置搭配 Cushlon 3.0 中底，为急停变向提供稳定支撑和柔软缓震。



“看到我的签名球鞋在各种级别的赛场上亮相，我就知道，我们打造的球鞋深受篮球运动员喜爱。为了让每一代球鞋都拥有出色表现并持续进化，我和 Nike 团队投入了大量心血。”约内斯库说。“年复一年，我不断精进球技，挖掘每一处提升空间，只为持续进步。我的球鞋和整个系列也是如此——在关键之处持续创新，同时保留全球球员熟悉并喜爱的萨布丽娜风格。”



此外，Sabrina 系列首次将领先的 Aero-FIT 技术应用于签名球衣和短裤，通过纱线与针织结构设计，帮助空气流动，使面料与皮肤之间形成空隙，带来清凉舒适体验。